How a US government shutdown could impact financial markets

Setelah Demokrat dan Republik gagal mencapai kesepakatan untuk melanjutkan pendanaan pemerintah federal AS, shutdown kini mengancam. Batas waktu kesepakatan adalah tengah malam ini. Meski masih ada peluang kesepakatan di menit terakhir, tampaknya kedua pihak masih jauh dari kata sepakat.

Kedua kubu bertahan dengan tuntutan masing-masing: Demokrat ditekan sayap progresif untuk menghadapi Trump, sementara Gedung Putih mengancam akan memecat pegawai federal alih-alih hanya merumahkan mereka jika shutdown terjadi.

Jika shutdown benar terjadi, ini akan menjadi shutdown kedua di bawah Presiden Trump, setelah periode 2018–2019. Partai Republik yakin Demokrat pada akhirnya akan menyerah, sehingga masih ada harapan kesepakatan bisa dicapai dan shutdown hanya bersifat sementara.

Bagaimana Shutdown Bisa Mempengaruhi Pasar Keuangan

Shutdown tidak memengaruhi kemampuan pemerintah membayar utang kepada pemegang obligasi, sehingga tidak berdampak langsung pada peringkat kredit AS atau yield obligasi. Shutdown juga cukup sering terjadi — sejak 1976 sudah ada 20 kali shutdown, sebagian besar cepat diselesaikan. Shutdown terlama berlangsung 35 hari pada 2018.

Shutdown kali ini, jika cepat selesai, tidak akan berdampak signifikan pada pertumbuhan. Namun, dalam langkah yang tidak biasa, Gedung Putih menyebut kemungkinan PHK permanen bagi pegawai federal. Hal ini bisa menaikkan tingkat pengangguran, memengaruhi data Non-Farm Payrolls (NFP) di bulan mendatang, memperburuk kondisi pasar tenaga kerja, dan mendorong The Fed memangkas suku bunga lebih cepat.

Dampak ke Pasar Saham

Jika shutdown terjadi pekan ini, mungkin akan memicu lonjakan volatilitas singkat, terutama karena indeks VIX saat ini lebih rendah dibanding rata-rata 12 bulan di level 16. Namun, secara historis dampak shutdown terhadap return saham hanya sebentar. Faktanya, saham tidak selalu turun — dalam setengah kasus justru naik, dan dalam banyak kasus indeks AS lebih tinggi 3 dan 6 bulan setelah shutdown.

Kinerja pasar saham AS kemungkinan tidak terganggu oleh potensi shutdown. Momentum bullish tetap dominan menjelang tenggat pendanaan, bahkan menjadi pendorong utama pasar tahun ini dibanding faktor lain seperti likuiditas atau ukuran. Dibutuhkan kemerosotan politik serius untuk mengganggu tren ini. Selain itu, ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed tahun ini dan tahun depan akan jadi bantalan, bahkan taruhan pemangkasan suku bunga 2026 bisa bertambah jika pasar tenaga kerja terdampak.

NFP Bisa Terdampak

Penundaan rilis laporan Non-Farm Payrolls pekan ini bisa memicu volatilitas, karena laporan ini dianggap potongan terakhir sebelum pemangkasan suku bunga Fed Oktober. Namun, hal ini diperkirakan tidak akan menggagalkan pemangkasan bulan depan, dengan pasar Fed Fund Futures masih menilai peluang 90% untuk pemangkasan.

Secara keseluruhan, meski shutdown bisa meningkatkan volatilitas jangka pendek, kami tidak menilai hal itu akan merusak prospek positif pasar saham saat memasuki kuartal IV.

Chart 1: Indeks ketidakpastian politik AS dan S&P 500, grafik 5 tahun. Saham AS terbukti tangguh menghadapi gejolak politik.

Sumber: XTB and Bloomberg