Anggota The Fed, Susan Collins, mengindikasikan bahwa bank sentral kemungkinan perlu menurunkan suku bunga untuk menopang pasar tenaga kerja AS yang mulai melemah. Namun, Collins juga menyampaikan keyakinannya bahwa proses perekrutan akan membaik di masa depan. Berikut ringkasan dari pernyataannya:

Mungkin perlu ada pemangkasan tambahan sebesar 25 bps (basis points) sebagai langkah yang tepat.

Risiko pelemahan pasar tenaga kerja menunjukkan perlunya pelonggaran kebijakan lebih lanjut.

Indeks sentimen konsumen belum menunjukkan kekuatan berarti, dan historisnya bukan indikator akurat untuk konsumsi

Ekspektasi jangka panjang tetap positif terhadap peningkatan perekrutan.

Dampak tarif diperkirakan butuh waktu untuk terserap dalam perekonomian.

Inflasi masih menjadi perhatian utama.

Tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang seimbang diperkirakan sekitar 40 ribu per bulan.

Risiko penurunan di pasar tenaga kerja kemungkinan meningkat.

Langkah normalisasi suku bunga lebih lanjut di tahun 2025 dinilai bijak dan terukur.

Saat ketidakpastian mereda, perekrutan diharapkan meningkat.

Ekspektasi adanya sedikit kenaikan tingkat pengangguran, tetapi pertumbuhan tetap berlanjut.

Kebijakan moneter akan tetap bersifat restriktif meski ada pelonggaran tambahan.

Risiko inflasi mulai terkendali, namun tarif impor masih bisa menekan harga.

Inflasi diperkirakan mulai menurun seiring berkurangnya dampak tarif.

Risiko negatif terhadap pasar tenaga kerja telah meningkat.

Kondisi keuangan yang lebih mendukung akan membantu rumah tangga.

Proyeksi: pertumbuhan berlanjut, pengangguran sedikit naik, inflasi masih tinggi.

Kebijakan tidak bersifat otomatis — ada kemungkinan suku bunga tetap jika kondisi stabil.

Collins menilai pemangkasan suku bunga lebih lanjut “prudent” mengingat inflasi yang menurun dan pasar tenaga kerja yang melemah.

