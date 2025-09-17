Fed pangkas suku bunga 25 bps, tapi gagal berikan kejutan dovish.

Lebih banyak pemangkasan diharapkan

PDB direvisi lebih tinggi

Reaksi pasar relatif tenang, harga emas turun

Setelah volatilitas jangka pendek, saham bisa kembali reli

The Fed memangkas suku bunga sebesar 25bps sesuai ekspektasi dan juga menurunkan proyeksi suku bunga 2025. Dot Plot menunjukkan estimasi median untuk tahun ini direvisi turun ke 3,625% dari 3,875% pada Juni. Proyeksi jangka panjang tidak berubah, dengan suku bunga terminal tetap di 3%, menandakan ada 5 pemangkasan lagi dalam siklus ini.

Penunjukan terbaru Presiden Donald Trump, Stephen Miran, menjadi satu-satunya yang berbeda pendapat dengan memilih pemangkasan 50bps. Hal ini mengejutkan, karena banyak yang memperkirakan Christopher Waller juga akan memilih pemangkasan lebih besar. Meski hanya satu suara berbeda, pasar menanggapi keputusan ini dengan tenang. Dolar stabil, saham melemah tipis, dan imbal hasil obligasi bergerak fluktuatif sebelum naik tipis.

Mengapa reaksi pasar tenang?

Harga emas bergerak lebih rendah, seperti yang diperkirakan mengingat seruan untuk pemangkasan 50 bps sangat jarang. Reaksi pasar yang relatif ringan terhadap pertemuan The Fed disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, The Fed pada dasarnya telah meratifikasi pandangan pasar bahwa ada kemungkinan kuat akan ada dua kali pemangkasan suku bunga lagi tahun ini. Kedua, Dot Plot terbaru menunjukkan bahwa The Fed akan memulai tahap selanjutnya dari siklus pemangkasan suku bunga. Ketiga, pelaku pasar mungkin saja mengabaikan pertemuan ini sama sekali karena akan ada pergantian besar anggota FOMC dalam beberapa bulan mendatang.

Pergantian FOMC kemungkinan berdampak pada Dot Plot di masa depan

Poin terakhir ini perlu dicatat. Akan ada ketua baru pada Mei 2026, ketika Jerome Powell lengser. Ketua baru ini akan dipilih oleh Presiden dan timnya, dan hampir pasti ingin menjalankan agendanya sendiri, bukan mengikuti Powell. Namun, pasar memperkirakan sebagian besar pemangkasan suku bunga akan terjadi pada bulan-bulan terakhir masa jabatan Powell sebagai gubernur The Fed. Hal ini bisa membuat Presiden menahan diri untuk tidak menyingkirkan Jerome Powell dalam waktu dekat, meskipun ia mungkin kembali mendapat kritik pedas di Truth Social Trump karena tidak memangkas suku bunga sebesar 50 bps hari ini.

Pesan utama Gubernur The Fed bisa dirangkum seperti ini: ya, inflasi masih di atas target, tetapi pasar tenaga kerja jelas melemah, yang merupakan perhatian utama kami. Inilah alasan mengapa bermanfaat memiliki mandat ganda. Bank of England bisa saja membenarkan pesan serupa berdasarkan data, namun BOE hanya memiliki mandat tunggal untuk mencapai inflasi 2%.

Sejak awal memang sulit bagi pertemuan ini untuk menghadirkan kejutan dovish, itulah sebabnya pergerakan pasar sejauh ini relatif kecil. Pertemuan ini menyajikan tepat apa yang diharapkan pasar: serangkaian pemangkasan suku bunga di masa depan, sebagian besar dipercepat untuk sisa tahun ini.

Reaksi Pasar

Saham AS sempat naik-turun setelah keputusan Fed, tetapi ini tidak dipandang sebagai hambatan reli jangka panjang. Pasar saham biasanya menyukai suku bunga rendah dengan ekonomi masih solid. FOMC juga merevisi naik proyeksi pertumbuhan PDB ke 1,6% (2025), 1,8% (2026), 1,9% (2027), dan 1,8% (2028). Pengangguran diperkirakan turun di 2026–2027, sementara inflasi (PCE) naik tipis tahun depan.

Rapat FOMC berpotensi mendorong reli lebih lanjut di pasar saham

Pasar saham biasanya menyukai kondisi ketika suku bunga dipangkas sementara ekonomi tetap kuat namun tidak overheating. Dan itulah yang sedang diproyeksikan Fed. FOMC merevisi lebih tinggi ekspektasi pertumbuhan PDB untuk 2025, 2026, dan 2027, masing-masing menjadi 1,6%, 1,8%, dan 1,9%. Dalam jangka panjang, FOMC memproyeksikan pertumbuhan 1,8% di 2028. Tingkat pengangguran diperkirakan menurun di 2026–2027, sementara inflasi PCE diproyeksikan naik tipis tahun depan.

Konferensi pers Jerome Powell akan diperhatikan ketat seperti biasa. Namun dengan banyaknya pergantian anggota FOMC dalam waktu dekat, sulit memastikan apakah ucapannya malam ini akan benar-benar terealisasi. Setelah Trump mengumumkan siapa pengganti Powell, ia akan menjadi “sitting duck”.

Apakah dovish Miran tanda arah baru?

Meski Powell menyoroti risiko inflasi akibat tarif, perhatian tertuju pada Miran yang ingin pemangkasan lebih agresif. Jika pendekatan dovish Miran jadi pola untuk nominasi Trump berikutnya, harga emas kemungkinan tidak akan melemah lama.

Untuk saat ini, emas mencatat reaksi terbesar pasca-FOMC, turun lebih dari $40 per ons. Powell menekankan risiko inflasi yang meningkat, sehingga ruang kejutan dovish memang terbatas. Koreksi harga emas pun sudah diperkirakan.