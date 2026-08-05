- Sentimen fundamental GE Aerospace tetap positif setelah perusahaan membukukan pertumbuhan adjusted revenue kuartal II sebesar 24% dan menaikkan seluruh guidance keuangan untuk 2026.
- GE kini menargetkan pertumbuhan adjusted revenue di kisaran belasan persen tinggi atau high-teens.
- Perusahaan juga memproyeksikan adjusted EPS sebesar US$7,65–US$7,85 serta free cash flow di kisaran US$8,9–US$9,2 miliar.
- Rekor kesepakatan mesin di Farnborough semakin memperkuat backlog perusahaan yang telah melampaui US$210 miliar.
- Meskipun demikian, investor tetap perlu memperhatikan potensi tekanan margin dan kendala rantai pasok yang dapat memengaruhi kecepatan realisasi pendapatan.
Analisa Teknikal GE (grafik mingguan)
Sumber: xStation
- Setelah berhasil mencapai target pola double bottom, saham GE kembali menunjukkan momentum positif.
- Harga kini mencoba membentuk higher high di area rekor tertinggi sepanjang masa sekitar US$377.
- Struktur bullish pada grafik mingguan masih terjaga karena harga bertahan di atas MA20.
- Sementara itu, MACD masih berada di zona positif, menandakan momentum kenaikan belum sepenuhnya melemah.
- Breakout baru akan lebih valid apabila saham GE mampu mencatatkan penutupan mingguan di atas US$377 dengan dukungan volume yang kuat.
- Apabila terkonfirmasi, resistance berikutnya berada di US$390, kemudian US$403 berdasarkan level Fibonacci.
- Area krusial yang perlu dipertahankan berada di US$326–US$335 sebagai support terdekat.
- Sementara itu, tesis bullish mulai melemah apabila harga turun dan bertahan di bawah US$317.
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