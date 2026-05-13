Alphabet tengah memposisikan ulang Gemini dari sekadar chatbot menjadi kecerdasan operasional di balik Android, Chrome, Auto, dan kini Siri milik Apple. Dengan hasil kuartalan terkuat dalam sejarah perusahaan yang mendukung langkah ini, berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh investor.

Rekor Pendapatan, Rekor Cloud

Alphabet membukukan kuartal pertumbuhan pendapatan dua digit untuk sebelas kuartal berturut-turut, dengan total pendapatan naik 22% secara year-over-year menjadi $109,9 miliar, melampaui ekspektasi analis di angka $107,2 miliar. Google Cloud menjadi segmen yang paling menonjol, tumbuh 63% menjadi $20 miliar dengan backlog yang hampir dua kali lipat secara kuartalan mencapai $460 miliar. Margin operasi meluas menjadi 36,1%, naik dua poin persentase dibandingkan tahun lalu, seiring efisiensi yang didorong oleh kecerdasan buatan menambah pertumbuhan pendapatan. Perusahaan juga memperbarui panduan belanja modal sepanjang tahun menjadi hingga $190 miliar, menandakan investasi agresif yang berkelanjutan dalam infrastruktur AI.

Sumber: Laporan keuangan Alphabet Inc. Q1 2026 dan perbandingan tahun sebelumnya.

Gemini Intelligence: Lapisan Kecerdasan Baru Android

Google memperkenalkan Gemini Intelligence menjelang konferensi pengembang Google I/O 2026 pada 19 Mei, mengubah posisi Gemini dari chatbot mandiri menjadi lapisan kecerdasan yang berjalan di seluruh permukaan Android. Arsitektur baru ini menghadirkan kemampuan agentic, di mana Gemini dapat memahami konteks layar, berpindah antar aplikasi, dan menyelesaikan tugas multi-langkah atas nama pengguna tanpa perlu berpindah antar layanan secara manual. Sameer Samat, yang memimpin Android, menggambarkan pergeseran ini sebagai perpindahan dari sistem operasi menjadi sistem kecerdasan. Peluncuran awal menyasar perangkat Samsung Galaxy S26 dan Google Pixel 10 pada musim panas ini, sebelum diperluas ke jam tangan, mobil, kacamata, dan laptop pada akhir 2026.

Gemini Juga Menggerakkan Siri Apple: Pesaing Sekaligus Mitra

Dalam peran ganda yang menarik, Gemini sekaligus menjadi senjata kompetitif utama Google di Android dan mesin di balik pembaruan besar Siri milik Apple yang akan datang. Apple mengonfirmasi bahwa teknologi Gemini dari Google akan mendukung Apple Foundation Models, dengan model berparameter 1,2 triliun yang dilaporkan sedang dibangun khusus untuk kebutuhan Apple. Kemitraan yang disebut bernilai sekitar $1 miliar ini berarti Google memperoleh pendapatan dari pembaruan AI rival perangkat keras terbesarnya, sekaligus berlomba untuk menunjukkan bahwa implementasi Android-nya lebih maju. Hal ini menciptakan urgensi langsung menjelang pengumuman AI Apple di WWDC, mendorong Google untuk membuktikan bahwa Android berbasis Gemini menawarkan pengalaman yang jauh lebih mendalam dibandingkan apa yang akan diterima pengguna iPhone melalui Siri yang diperbarui.

Sumber: Laporan keuangan Alphabet Q1 2026; CNBC.

GOOGL Diperdagangkan Mendekati All-Time High: Yang Perlu Dipantau

Saham GOOGL telah naik sekitar 24% dalam 90 hari terakhir ke kisaran $387 hingga $401, mencerminkan keyakinan pasar yang kuat terhadap monetisasi AI Alphabet. Rasio P/E trailing sebesar 29,55x berada di atas median lima tahun sebesar 24,35x, meskipun premium ini tampaknya wajar mengingat pertumbuhan Cloud 63%, margin operasi yang terus meluas, dan backlog $460 miliar yang memberikan visibilitas pendapatan jangka panjang. Risiko utama yang perlu dipantau adalah lingkungan regulasi Uni Eropa, paparan antitrust dari proses hukum DOJ atas bisnis pencarian, serta apakah pertumbuhan belanja modal AI hyperscaler akan melambat pada paruh kedua 2026 yang secara langsung dapat menekan pertumbuhan pendapatan Cloud.

Sumber: XTB Research Indonesia