Sesi perdagangan Wall Street hari ini dimulai dalam suasana yang jelas lebih lemah setelah rilis data inflasi CPI AS yang kembali melampaui ekspektasi pasar.

Indeks utama saham AS dibuka melemah, dengan Nasdaq memimpin penurunan karena tetap menjadi indeks yang paling sensitif terhadap kenaikan yield obligasi dan prospek suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama. Sentimen negatif terlihat luas di seluruh pasar karena investor mengurangi eksposur terhadap aset berisiko dan menyesuaikan ekspektasi menuju sikap Federal Reserve yang lebih hawkish.

Inflasi CPI tahunan meningkat menjadi 3,8%, mencapai level tertinggi sejak Mei 2023, sementara inflasi inti juga tercatat lebih kuat dari perkiraan. Data ini langsung memicu kenaikan yield Treasury AS dan memburuknya sentimen pasar saham secara tajam.

Sumber utama tekanan inflasi masih berasal dari biaya perumahan dan sewa, yaitu komponen shelter yang tetap menjadi porsi terbesar dalam keranjang CPI. Di saat yang sama, harga energi meningkat signifikan, terutama bahan bakar dan layanan energi secara lebih luas, yang menjadi salah satu pendorong utama dinamika inflasi terbaru. Dampak meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik yang masih berlangsung di Teluk Persia juga semakin terlihat, mendorong kenaikan harga minyak dan bahan bakar. Tekanan tambahan juga datang dari kenaikan biaya layanan transportasi dan inflasi sektor jasa yang tetap tinggi.

Pasar saham semakin khawatir terhadap skenario “higher for longer”, yaitu kondisi di mana suku bunga tetap tinggi dalam periode yang lebih panjang. Beberapa bulan lalu, investor masih memperkirakan dimulainya siklus penurunan suku bunga pada paruh kedua tahun ini, namun data terbaru mendorong ekspektasi tersebut semakin mundur. Pelaku pasar kini semakin khawatir bahwa jika inflasi tetap tinggi dalam beberapa bulan ke depan, The Fed bukan hanya mempertahankan kebijakan ketat lebih lama, tetapi bahkan berpotensi kembali menaikkan suku bunga.

Kekhawatiran tambahan muncul karena tekanan inflasi tidak lagi terbatas pada sektor energi saja. Inflasi inti juga mulai meningkat, menunjukkan bahwa tekanan harga semakin meluas di seluruh ekonomi. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi The Fed karena meningkatkan risiko inflasi bertahan pada level tinggi dalam jangka panjang.

Sumber: xStation5

Kontrak futures indeks S&P 500 (US500) diperdagangkan lebih rendah hari ini, dengan tekanan jual terutama dipicu oleh data inflasi konsumen AS yang lebih kuat dari ekspektasi. Data tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa Federal Reserve mungkin perlu mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama, sehingga menunda ekspektasi pemangkasan suku bunga. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa inflasi yang persisten bahkan dapat mendorong The Fed mengambil sikap lebih hawkish dan membuka peluang kenaikan suku bunga tambahan.

Sumber: xStation5

Berita Perusahaan

Broadcom (AVGO.US) bergerak sedikit lebih rendah meskipun sentimen analis tetap positif menjelang rilis laporan keuangan kuartalan. Pasar masih melihat potensi kuat dalam pengembangan infrastruktur AI dan kerja sama dengan perusahaan pengembang model kecerdasan buatan. Namun, setelah reli kuat sektor semikonduktor belakangan ini, sebagian investor mulai melakukan aksi ambil untung.

Alphabet (GOOG.US) (GOOGL.US) masih berada di bawah tekanan setelah muncul laporan bahwa alat berbasis AI digunakan dalam upaya serangan siber tingkat lanjut. Isu ini kembali menyoroti meningkatnya risiko keamanan siber dan potensi kerentanan dari perkembangan teknologi AI yang sangat cepat.

Bristol Myers Squibb (BMY.US) bergerak sedikit lebih tinggi setelah mengumumkan kerja sama besar dalam riset dan pengembangan terapi baru. Kolaborasi tersebut mencakup proyek onkologi, hematologi, dan imunologi, yang dipandang pasar sebagai dorongan positif bagi pipeline obat dan prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Salesforce (CRM.US) berada di bawah tekanan ringan setelah Citi menurunkan target harga saham menjelang laporan kuartalan mendatang. Penyesuaian tersebut mencerminkan ekspektasi yang lebih hati-hati terhadap pertumbuhan jangka pendek sektor perangkat lunak, meskipun prospek jangka panjang berbasis AI masih mendukung perusahaan.