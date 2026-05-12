Inflasi Konsumen (CPI) – AS

Inflasi CPI (m/m): aktual 0,6% | forecast 0,6% (sebelumnya 0,9%)

Inflasi Core CPI (m/m): aktual 0,3% | forecast 0,4% (sebelumnya 0,2%)

Inflasi CPI (y/y): aktual 3,8% | forecast 3,7% (sebelumnya 3,3%)

Inflasi Core CPI (y/y): aktual 2,8% | forecast 2,7% (sebelumnya 2,6%)

Mengapa Data Ini Penting?

Inflasi konsumen (CPI) merupakan indikator utama yang mengukur laju kenaikan harga barang dan jasa dari perspektif konsumen. Data ini menunjukkan bagaimana biaya hidup rumah tangga berubah dan menjadi acuan penting bagi kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).

Angka CPI yang lebih tinggi dari ekspektasi menunjukkan tekanan inflasi yang masih bertahan dalam perekonomian, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan suku bunga tetap tinggi lebih lama atau bahkan memicu pengetatan moneter tambahan. Sebaliknya, data yang lebih lemah dapat mendukung ekspektasi penurunan suku bunga dan kebijakan The Fed yang lebih dovish.

Yang paling diperhatikan adalah inflasi Core CPI, yang mengecualikan komponen paling volatil seperti makanan dan energi. Data ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren inflasi jangka panjang dan dipantau secara ketat oleh bank sentral.

Laporan CPI memiliki dampak besar terhadap pasar keuangan. Inflasi yang lebih tinggi biasanya mendukung penguatan dolar AS dan mendorong kenaikan yield Treasury karena investor memperkirakan kebijakan The Fed akan tetap ketat. Sebaliknya, inflasi yang lebih rendah dari perkiraan dapat melemahkan dolar AS, mendukung pasar saham, dan meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga di masa depan.

Data Aktual

Laporan CPI terbaru AS memberikan sinyal campuran bagi pasar. Inflasi bulanan utama sesuai ekspektasi di level 0,6%, sementara Core CPI bulanan sedikit lebih baik dari perkiraan di angka 0,3% dibanding ekspektasi 0,4%, yang menunjukkan adanya moderasi tekanan harga inti dalam jangka pendek.

Namun, data inflasi tahunan justru memberikan kejutan ke atas. Inflasi CPI tahunan naik menjadi 3,8% secara tahunan, di atas konsensus 3,7% dan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya di 3,3%. Core CPI tahunan juga meningkat menjadi 2,8%, melampaui ekspektasi pasar sebesar 2,7%.

Secara keseluruhan, data ini masih menunjukkan tekanan inflasi yang bertahan dalam ekonomi AS, meskipun pelemahan pada Core CPI bulanan memberikan sedikit ruang lega bagi pasar. Laporan ini kemungkinan akan membuat The Fed tetap berhati-hati terkait potensi pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat.

Bagi pasar keuangan, kenaikan inflasi tahunan dapat mendukung penguatan dolar AS dan yield Treasury, sekaligus membatasi momentum bullish di pasar saham. Sumber: xStation5