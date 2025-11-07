Indeks saham global menuju pelemahan mingguan setelah serangkaian volatilitas mengguncang sentimen pasar. S&P 500 turun 1,5% dalam lima sesi perdagangan terakhir, dan jika tren ini berlanjut, indeks blue-chip AS tersebut bisa mencatat penurunan mingguan pertamanya dalam sebulan. Kekhawatiran terhadap valuasi tinggi saham-saham AI kembali menekan pasar pada Kamis, namun harga futures menunjukkan bahwa aksi jual mungkin tidak berlanjut pada Jumat. Saat ini, S&P 500 diperkirakan akan dibuka menguat bersama dengan indeks Eurostoxx 50, meskipun pasar futures masih menandakan pembukaan yang sedikit melemah untuk Nasdaq.

Harga emas naik $30 hari ini dan kembali menembus level $4.000, dengan kenaikan tipis 0,1% sepanjang pekan. Dalam beberapa hari terakhir, harga emas bergerak sejalan dengan aset berisiko. Namun, muncul kekhawatiran bahwa The Fed perlu memperluas neracanya — yang bisa mendorong aliran dana masuk ke emas, terlepas dari pergerakan saham. Dengan demikian, emas berpotensi kembali berperan sebagai aset safe haven.

Retaknya Ekonomi AS Dapat Mendorong Penguatan Emas

Kenaikan harga emas di atas $4.000 per ons juga mencerminkan kekhawatiran terhadap melemahnya pasar tenaga kerja AS. Koreksi pasar saham AS pada Kamis sebagian dipicu oleh laporan dari Challenger, Grey & Christmas, yang menunjukkan perusahaan mengumumkan 153.000 pemutusan hubungan kerja (PHK) bulan lalu — naik 175% dibanding tahun sebelumnya. Ini terjadi di tengah gelombang pengumuman PHK atau pembekuan rekrutmen oleh berbagai perusahaan AS, sebagian untuk meningkatkan efisiensi berbasis AI, sebagian lagi karena koreksi pasca-pandemi akibat perekrutan berlebihan.

Amazon dan IBM termasuk di antara perusahaan besar yang mengumumkan PHK. Namun, perlu kehati-hatian: angka 153.000 tersebut merupakan jumlah PHK yang diumumkan, bukan yang terealisasi. Jumlah aktual pekerja yang benar-benar kehilangan pekerjaan bisa jauh lebih rendah. Untuk saat ini, perusahaan lebih banyak mengumumkan rencana PHK daripada benar-benar melaksanakannya, sehingga tingkat pengangguran diperkirakan tidak naik signifikan.

Musim laporan keuangan menjadi sorotan di Eropa minggu ini. Secara keseluruhan, hasilnya positif. Ada kejutan kenaikan baik pada laba maupun penjualan di Eropa Barat, meskipun beberapa sektor seperti material, industri, dan real estate menunjukkan pelemahan laba.

Apakah Pola Musiman November Dapat Menopang Sentimen?

Pasar kembali terkoreksi setiap kali muncul berita negatif, dan volatilitas kemungkinan masih berlanjut dalam beberapa minggu ke depan. Secara historis, November adalah bulan yang kuat bagi pasar saham. S&P 500 mencatat rata-rata kenaikan bulanan lebih dari 5% dalam lima tahun terakhir, sementara FTSE 100 juga mencatat rata-rata kenaikan lebih dari 4% di bulan yang sama. Kini pertanyaannya: apakah kekuatan musiman ini mampu mengimbangi kekhawatiran valuasi dan pelemahan ekonomi AS untuk mendorong reli saham bulan ini?

Chart 1: FTSE 100 seasonal returns

Sumber: XTB and Bloomberg

Fokus Inggris: Harga Rumah Naik, ITV Siap Jual Unit Penyiaran ke Sky

Di Inggris, ada tiga faktor yang dapat menggerakkan pasar. Pertama, sektor properti mendapat dorongan setelah Halifax melaporkan bahwa harga rumah kembali naik pada Oktober, setelah sempat turun di September. Kedua, IAG — pemilik maskapai British Airways — melaporkan pendapatan yang bisa membebani sektor penerbangan. Pendapatan Q3 2025 lebih lemah dari ekspektasi, meskipun panduan kinerja setahun penuh tetap dipertahankan. Perusahaan menyebut jumlah penumpang stabil, namun kargo udara melemah. IAG berencana melanjutkan share buyback saat merilis laporan tahunan 2026, yang bisa menahan tekanan harga saham.

Selain itu, ITV — anggota indeks FTSE 250 — tengah dalam pembicaraan untuk menjual bisnis penyiarannya ke Sky. Nilai kesepakatan bisa mencapai £1,6 miliar, meski belum ada kepastian apakah transaksi ini akan terealisasi.

Paket Gaji $1 Triliun Elon Musk Tak Ubah Nasib Saham Tesla

Fokus hari ini tertuju pada saham Tesla, setelah para pemegang saham menyetujui paket kompensasi bernilai $1 triliun untuk Elon Musk, yang akan memberinya kendali atas 25% saham Tesla. Paket ini memiliki target ambisius, termasuk meningkatkan kapitalisasi pasar perusahaan menjadi lebih dari $8 triliun (saat ini $1,4 triliun) dan mengoperasikan 1 juta robotaksi. Target ini sangat tinggi, sehingga besar kemungkinan paket tersebut tidak akan sepenuhnya terealisasi.

Harga saham Tesla turun lebih dari 3% pada Kamis, seiring penurunan saham-saham AI bernilai tinggi seperti Palantir yang anjlok 6%. Saham Tesla bergerak mendatar di sesi after-hours tanpa memulihkan kerugian awal. Secara tahun berjalan, saham Tesla hanya naik 14% — tertinggal dibanding pasar luas — dan turun 0,4% dalam sebulan terakhir. Faktor utama yang membebani harga saham Tesla saat ini adalah kekhawatiran valuasi, karena forward P/E ratio-nya mencapai 216 kali laba, membuat saham rentan terhadap koreksi lebih lanjut.