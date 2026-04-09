Emas kini bergerak datar di kisaran $4.720–$4.730. RSI tetap netral, sedikit di bawah level 50, yang menyoroti kurangnya arah yang jelas di salah satu pasar paling volatil dalam beberapa bulan terakhir. Kekhawatiran yang sama juga membentuk pergerakan obligasi Treasury AS tenor 10 tahun (TNOTE, biru), yang “menahan napas” menjelang rilis data inflasi PCE hari ini.



VanEck Gold Miners ETF (GDX) menunjukkan pemulihan jangka pendek setelah penurunan tajam, dengan harga kembali berada di atas moving average 20 hari dan mulai membangun momentum kenaikan. Secara keseluruhan, tren masih konstruktif selama harga bertahan di atas moving average 200 hari yang terus naik, tetapi rebound ini masih memerlukan konfirmasi untuk mengubah sentimen kembali menjadi bullish.

Sumber: xStation5

Apa yang mendorong harga GOLD hari ini?

Gencatan senjata yang rapuh: Seorang anggota parlemen Iran hari ini menuduh AS melanggar gencatan senjata yang telah berlangsung selama dua minggu. Dalam pernyataannya, Mohammad Ghalibaf menekankan tingginya ketidakpercayaan terhadap AS, dengan menyoroti serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon, pelanggaran wilayah udara Iran oleh drone, serta penolakan terhadap hak Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium. Meskipun Washington menjaga jarak dari isu Lebanon, ketegangan ini menyebabkan berlanjutnya blokade Selat Hormuz.

Spektrum risiko dan kurangnya arah dalam risalah The Fed: Meskipun sebagian investor menganggap risalah FOMC terbaru sebagai “usang,” dokumen tersebut menjelaskan kurangnya konsensus terkait jalur suku bunga dan pada akhirnya, daya tarik relatif emas dibandingkan obligasi berbunga. Setelah guncangan harga energi, perdebatan mengenai potensi kenaikan suku bunga kembali muncul di The Fed. Namun, sikap hawkish ini dibatasi oleh kekhawatiran akan potensi runtuhnya pasar tenaga kerja jika gangguan pasokan terus berlanjut. Meningkatnya probabilitas stagflasi (harga tinggi akibat minyak disertai PHK untuk menekan biaya) menjadi ancaman bagi kedua mandat The Fed, sehingga kebijakan moneter berada dalam posisi yang sulit.

Ketidakpastian pasar terhadap skenario utama: Sementara prospek kenaikan suku bunga agresif di AS mulai mereda, kondisi tersebut digantikan oleh ketidakpastian yang berkepanjangan. Pasar swap saat ini hanya memperkirakan peluang 25% untuk satu kali pemangkasan suku bunga hingga akhir 2026 (dibandingkan dengan pandangan Michelle Bowman dari FOMC yang baru-baru ini mendorong tiga kali pemangkasan). Pada akhirnya, prospek inflasi sangat bergantung pada perkembangan konflik di Timur Tengah; fluktuasi sentimen lebih lanjut hanya akan semakin menyulitkan pembacaan pasar seperti GOLD atau TNOTE.



