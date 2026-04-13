Goldman Sachs -Hasil campuran meredam reaksi terhadap kuartal yang kuat

Goldman Sachs memulai tahun 2026 dengan kuartal yang sangat kuat, secara signifikan melampaui ekspektasi pasar dari sisi pendapatan, laba, dan profitabilitas. Hasil ini menyoroti pemulihan yang jelas dalam aktivitas pasar modal, khususnya dalam merger dan akuisisi serta penerbitan ekuitas dan utang, di samping kondisi yang sangat kuat dalam trading ekuitas. Namun, laporan ini juga menunjukkan ketidakseimbangan yang mencolok antar segmen, di mana kinerja sangat kuat pada ekuitas dan investment banking berbanding terbalik dengan performa FICC yang lebih lemah. Biaya operasional meningkat sedikit, sementara rasio modal CET1 berada di bawah ekspektasi pasar.

Meskipun fundamental dasar tetap solid, reaksi pasar cenderung berhati-hati. Dalam perdagangan pra-pasar, saham turun sekitar 3% dari penutupan sebelumnya, menunjukkan bahwa investor belum sepenuhnya menerima hasil ini dan lebih fokus pada area yang lebih lemah dalam laporan, khususnya FICC dan rasio CET1.

Hasil keuangan utama

Pendapatan bersih: 17,23 miliar USD (+14% YoY)

Laba per saham (EPS): 17,55 USD (ekspektasi: 16,34 USD)

Return on equity (ROE): 19,8%

Return on tangible equity (ROTE): 21,3%

Global Banking & Markets: 12,74 miliar USD (+19% YoY)

Pendapatan trading ekuitas: 5,33 miliar USD (di atas ekspektasi)

Pendapatan trading FICC: 4,01 miliar USD (di bawah ekspektasi)

Pendapatan investment banking: 2,84 miliar USD

Advisory: 1,49 miliar USD

Deposito: 561 miliar USD

Rasio CET1: 12,5%

Biaya operasional: 10,43 miliar USD

Kinerja keuangan dan profitabilitas

Angka terpenting pada kuartal ini adalah pendapatan bersih sebesar 17,23 miliar USD, yang mencerminkan skala operasi dan pertumbuhan tahunan yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa bank mampu memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan dan mempertahankan aktivitas tinggi di segmen bisnis utama.

EPS sebesar 17,55 USD menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan secara langsung diterjemahkan menjadi peningkatan profitabilitas, yang sangat penting bagi bank investasi.

ROE mendekati 20% dan ROTE di atas 21% menegaskan profitabilitas modal yang sangat kuat, yang tetap menjadi salah satu keunggulan kompetitif utama Goldman Sachs.

Trading ekuitas

Pendapatan dari trading ekuitas mencapai 5,33 miliar USD, jauh melampaui ekspektasi pasar. Hal ini mencerminkan aktivitas klien institusional yang kuat serta kondisi pasar yang menguntungkan, termasuk volatilitas tinggi dan arus modal yang besar.

Segmen ini menjadi salah satu pendorong utama kinerja kuartalan dan menegaskan posisi kuat Goldman Sachs dalam trading ekuitas global serta kemampuannya menghasilkan pendapatan tinggi dalam kondisi pasar risk-on.

FICC - apa itu dan mengapa berkinerja lemah

FICC adalah singkatan dari Fixed Income, Currencies and Commodities. Segmen ini mencakup trading obligasi (pemerintah dan korporasi), valuta asing, dan komoditas.

Pendapatan FICC tercatat sebesar 4,01 miliar USD dibandingkan ekspektasi 4,87 miliar USD, yang merupakan kekecewaan signifikan. Hasil yang lebih lemah ini menunjukkan kondisi pasar yang kurang mendukung di fixed income dan FX, serta aktivitas klien yang lebih rendah dalam derivatif suku bunga dan kredit.

Perbedaan antara kinerja kuat pada ekuitas dan lemahnya FICC menunjukkan kondisi pasar yang sangat tidak merata, yang lebih menguntungkan eksposur ekuitas dibandingkan strategi fixed income.

Investment banking

Segmen Global Banking & Markets menghasilkan pendapatan 12,74 miliar USD, naik 19% YoY dan melampaui ekspektasi.

Segmen yang paling menonjol adalah advisory, yang meningkat 89% YoY menjadi 1,49 miliar USD. Ini menandakan pemulihan kuat dalam aktivitas merger dan akuisisi serta peningkatan sentimen korporasi dan investor.

Kinerja underwriting juga solid, menunjukkan peningkatan aktivitas penerbitan ekuitas dan utang serta pembukaan kembali pasar modal secara bertahap.

Biaya dan risiko

Biaya operasional mencapai 10,43 miliar USD, sedikit di atas ekspektasi, mencerminkan tekanan biaya moderat seiring peningkatan aktivitas bisnis.

Biaya kompensasi sedikit di bawah perkiraan, yang sebagian mengimbangi kenaikan biaya operasional lainnya. Cadangan kredit mencapai 315 juta USD, mencerminkan pendekatan hati-hati terhadap risiko kredit.

Modal dan neraca

Posisi modal tetap stabil, meskipun rasio CET1 sebesar 12,5% berada di bawah ekspektasi. Hal ini dapat membatasi fleksibilitas modal jangka pendek, termasuk kemampuan pembelian kembali saham.

Deposito meningkat menjadi 561 miliar USD, naik 12% QoQ, sementara aset yang dikelola mencapai 3,65 triliun USD, naik 15% YoY. Arus masuk bersih sebesar 62 miliar USD memperkuat bisnis manajemen kekayaan dan meningkatkan porsi pendapatan berbasis fee yang stabil.

Risiko utama

Risiko utama adalah tingginya siklus laba dan ketergantungan pada kondisi pasar. Kinerja FICC menunjukkan bahwa tidak semua segmen mendapatkan manfaat dari perbaikan sentimen. Selain itu, rasio CET1 yang lebih rendah dapat membatasi fleksibilitas modal. Struktur biaya yang relatif tinggi juga meningkatkan tekanan margin dalam kondisi pasar yang kurang mendukung.

Peluang dan faktor positif

Peluang utama adalah berlanjutnya pemulihan aktivitas merger dan akuisisi, yang sudah terlihat dalam pertumbuhan kuat pada advisory. Kondisi pasar ekuitas yang mendukung juga menguntungkan aktivitas trading dan underwriting.

Selain itu, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan tekanan inflasi, yang berpotensi membuat Federal Reserve mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama. Skenario ini dapat mendukung kinerja bank investasi melalui peningkatan pendapatan bunga bersih dan aktivitas pasar suku bunga serta FX.

Outlook

Pada kuartal mendatang, mempertahankan momentum dalam investment banking dan trading ekuitas akan menjadi kunci. Jika kondisi pasar tetap mendukung dan aktivitas M&A berlanjut, Goldman Sachs berpotensi mempertahankan kinerja kuat.

FICC tetap menjadi variabel utama, dan pemulihan pada segmen ini dapat secara signifikan meningkatkan komposisi pendapatan. Disiplin biaya dan perkembangan rasio CET1 juga akan menjadi fokus penting.

Kesimpulan utama

Kuartal pertama 2026 bagi Goldman Sachs jelas positif. Kinerja didorong oleh trading ekuitas yang sangat kuat dan pemulihan tajam dalam investment banking, terutama advisory. Kinerja FICC yang lebih lemah dan biaya yang lebih tinggi tidak mengubah gambaran positif secara keseluruhan, dengan Goldman Sachs tetap menjadi salah satu penerima manfaat utama dari pemulihan aktivitas pasar modal.

Sumber: xStation5

