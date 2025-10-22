Dampak ke harga saham Alphabet (GOOGL.US) masih terbatas (+1,5% sesaat), namun perusahaan tetap menjadi pemain utama jangka panjang di sektor komputasi kuantum , dengan valuasi menarik ( P/E 26 ) dan posisi kuat dibanding pesaing seperti Rigetti Computing .

Terobosan ini penting karena hasilnya dapat diverifikasi lewat eksperimen kuantum nyata , membuka jalan menuju aplikasi komersial dalam lima tahun — mulai dari penemuan obat hingga sains material.

Google hari ini mengumumkan terobosan besar dalam dunia komputasi kuantum melalui algoritma baru bernama Quantum Echoes, yang hasilnya telah dipublikasikan di jurnal Nature.

Algoritma ini dijalankan di chip kuantum Willow, dan berhasil menunjukkan keunggulan 13.000 kali lipat dibandingkan superkomputer tercepat di dunia.

Perhitungan yang memakan waktu 3,2 tahun di superkomputer Frontier, kini bisa diselesaikan hanya dalam dua jam oleh sistem Willow.

Apa yang Membuat Terobosan Ini Berbeda?

Berbeda dengan demonstrasi “quantum advantage” sebelumnya, Quantum Echoes mampu memverifikasi hasilnya melalui eksperimen kuantum nyata. Langkah ini merupakan terobosan penting menuju penerapan praktis teknologi kuantum, mempersempit jarak antara penelitian laboratorium dan aplikasi dunia nyata.

Potensi Aplikasi di Dunia Nyata

Menurut Hartmut Neven, Kepala Divisi Google Quantum AI, teknologi ini bisa memiliki nilai komersial dalam waktu lima tahun ke depan, dengan potensi penerapan di sektor-sektor berikut:

Penemuan obat dan pemodelan struktur molekul

Sains material, termasuk baterai berperforma tinggi untuk kendaraan listrik

Spektroskopi NMR dalam riset kimia dan biologi

Dampak terhadap Saham Alphabet (GOOGL.US)

Sebelumnya, pengumuman chip Willow (Desember 2024) telah mendorong saham Alphabet naik 5–7%, menambah lebih dari $100 miliar kapitalisasi pasar.

Saat ini, saham GOOGL diperdagangkan di kisaran $250–$255, naik 52% year-on-year dan 33% sejak awal 2025.

Meski pengumuman Quantum Echoes hanya mendorong kenaikan singkat sekitar 1,5% sebelum kembali melemah, posisi jangka panjang Alphabet tetap solid. Dengan valuasi P/E 26, neraca kuat, dan kepemimpinan teknologi, Alphabet menjadi pilihan utama bagi investor yang ingin eksposur ke sektor kuantum dan AI.

Saham perusahaan tersebut sempat naik sekitar 1,5% setelah pengumuman, namun kemudian kembali turun. Perlu dicatat kinerja perusahaan komputasi kuantum lain, Rigetti Computing. Sahamnya naik tajam pada September, namun mulai kehilangan nilainya sejak pertengahan Oktober. Alphabet, dengan produknya, berpotensi menjadi ancaman besar bagi Rigetti, mengingat potensi investasi raksasa tersebut. Sumber: xStation5