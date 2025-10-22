- Saham Beyond Meat (BYND.US) melonjak lebih dari 1.000% dalam beberapa hari terakhir, termasuk perdagangan pre-market 22 Oktober.
- Netflix dan Texas Instruments turun setelah rilis laporan Q3.
- Harga emas terus terkoreksi, sementara saham produsen emas alami penurunan terbesar sejak 2020.
- Investor menanti hasil dari Tesla dan IBM setelah penutupan perdagangan di Wall Street.
Indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 melemah pada sesi perdagangan kemarin, meskipun masih berada dekat level tertinggi sepanjang masa. Kontrak berjangka juga melemah dalam perdagangan hari ini di tengah ketidakpastian seputar kebijakan dagang AS–Tiongkok. Donald Trump menyebutkan kemarin bahwa pertemuan antara dirinya dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mungkin tidak terjadi, yang memicu kekhawatiran tentang potensi kenaikan tarif besar terhadap Tiongkok mulai awal November. Namun, beberapa media melaporkan bahwa persiapan untuk perjalanan Presiden AS ke KTT APEC di Korea Selatan masih berlangsung, menandakan kemungkinan pertemuan itu tetap terbuka.
Penurunan tajam juga terlihat pada harga emas, yang kehilangan lebih dari 5% nilainya dan masih melanjutkan aksi jual hari ini. Indeks produsen emas mengalami koreksi yang jauh lebih besar. Menurut laporan Bloomberg, ETF VanEck Gold Miners turun hampir 10% kemarin — menjadi penurunan harian terbesar sejak 2020.
Musim laporan keuangan masih berlangsung, namun hasil awal dari perusahaan teknologi AS sejauh ini belum terlalu menggembirakan. Netflix melaporkan laba jauh di bawah ekspektasi, terutama akibat penurunan margin dan beban pajak satu kali. Meski demikian, pendapatan perusahaan masih tergolong solid, membuka peluang perbaikan di masa depan. Texas Instruments merilis panduan pendapatan kuartal mendatang yang lebih lemah dari perkiraan, mengecewakan pasar.
Sementara kondisi pasar terlihat semakin tidak stabil, perhatian investor kini beralih ke saham-saham meme stock. Beyond Meat, produsen daging nabati yang sebelumnya kehilangan hampir 95% nilai sahamnya, kini melonjak lebih dari 360% dalam lima hari terakhir, dan dalam perdagangan pre-market hari ini naik hingga 100%, mendekati level $7 per saham.
Prospek Teknis untuk US500
US500 bergerak mendekati level penutupan kemarin dengan perubahan kecil di awal sesi. Index futures saat ini sekitar 0,5% dari level tertinggi sepanjang masa. Perlu dicatat, tekanan jual di pasar logam mulia belum merembet ke pasar saham. ETF VanEck Gold Miners (GDX.UK) mencatat kerugian tajam dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah laporan keuangan penting dari perusahaan teknologi AS masih akan dirilis, yang dapat menentukan arah pergerakan indeks selanjutnya. Jika muncul wick jelas di level $6800, itu bisa menjadi sinyal bearish kuat; namun penutupan candle di atas level tersebut dengan tubuh besar akan menjadi sinyal lanjutan untuk potensi penguatan. Hari ini dan besok, hasil keuangan dari Tesla dan Amazon akan dirilis — dan bisa menjadi faktor penentu arah indeks ke depan.
Berita Emiten
- Saham produsen daging nabati Beyond Meat (BYND.US) melonjak dari sekitar $0.5 menjadi hampir $4 per saham pada Selasa, dan mencapai hampir $7 di perdagangan pre-market Rabu, setelah berita positif muncul. Salah satu faktornya adalah perjanjian distribusi dengan Walmart, jaringan ritel terbesar di AS. Faktor lainnya adalah masuknya Beyond Meat ke dalam ETF meme stock. Menurut para pengamat, ada spekulasi bahwa perusahaan bisa mencetak laba tahunan dan berpotensi mencapai $6 per saham. Namun, perlu diingat bahwa kenaikan harga ini belum sepenuhnya didukung oleh fundamental perusahaan.
- Netflix (NFLX.US) turun hampir 7% pada pembukaan perdagangan setelah laporan kuartalannya dirilis. Laba perusahaan jauh di bawah ekspektasi akibat sengketa pajak dengan Brasil.
- Texas Instruments (TXN.US) turun sekitar 9% di awal perdagangan karena panduan pendapatan kuartalan yang jauh lebih lemah dari perkiraan. Perusahaan menyebut permintaan semikonduktor mungkin telah mencapai puncaknya, seiring perlambatan pesanan.
- Warner Bros (WBD.US) naik hampir 3% untuk hari kedua berturut-turut setelah muncul laporan bahwa beberapa pihak berminat membeli sebagian bisnisnya. Netflix dan Comcast dikabarkan tertarik pada segmen tertentu. Sebelumnya, perusahaan menolak tawaran akuisisi dari Paramount.
- Alphabet (GOOGL.US) naik sekitar 2% di tengah negosiasi berkelanjutan dengan Anthropic, yang berencana membeli tambahan kapasitas komputasi di pusat data — potensi kerja sama bernilai puluhan miliar dolar. Anthropic dikenal lewat model AI Claude, yang belakangan semakin populer.
- Saham Intuitive Surgical (ISRG.US), produsen robot medis Da Vinci, melonjak 18% di awal sesi setelah menaikkan proyeksi penjualannya.
- AT&T (T.US) sempat menguat di perdagangan after-hours usai merilis hasil keuangan kuat, namun turun sekitar 2% di awal sesi. Perusahaan mencatat pertumbuhan pelanggan lebih tinggi dari ekspektasi, sebagian berkat promosi untuk smartphone Apple. AT&T menambah 405.000 pelanggan pada kuartal tersebut, dibandingkan perkiraan 334.000. EPS tercatat di 54 sen per saham, sementara pendapatan sedikit di bawah ekspektasi di $30,7 miliar.
