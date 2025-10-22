Indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 melemah pada sesi perdagangan kemarin, meskipun masih berada dekat level tertinggi sepanjang masa. Kontrak berjangka juga melemah dalam perdagangan hari ini di tengah ketidakpastian seputar kebijakan dagang AS–Tiongkok. Donald Trump menyebutkan kemarin bahwa pertemuan antara dirinya dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mungkin tidak terjadi, yang memicu kekhawatiran tentang potensi kenaikan tarif besar terhadap Tiongkok mulai awal November. Namun, beberapa media melaporkan bahwa persiapan untuk perjalanan Presiden AS ke KTT APEC di Korea Selatan masih berlangsung, menandakan kemungkinan pertemuan itu tetap terbuka.

Penurunan tajam juga terlihat pada harga emas, yang kehilangan lebih dari 5% nilainya dan masih melanjutkan aksi jual hari ini. Indeks produsen emas mengalami koreksi yang jauh lebih besar. Menurut laporan Bloomberg, ETF VanEck Gold Miners turun hampir 10% kemarin — menjadi penurunan harian terbesar sejak 2020.

Musim laporan keuangan masih berlangsung, namun hasil awal dari perusahaan teknologi AS sejauh ini belum terlalu menggembirakan. Netflix melaporkan laba jauh di bawah ekspektasi, terutama akibat penurunan margin dan beban pajak satu kali. Meski demikian, pendapatan perusahaan masih tergolong solid, membuka peluang perbaikan di masa depan. Texas Instruments merilis panduan pendapatan kuartal mendatang yang lebih lemah dari perkiraan, mengecewakan pasar.

Sementara kondisi pasar terlihat semakin tidak stabil, perhatian investor kini beralih ke saham-saham meme stock. Beyond Meat, produsen daging nabati yang sebelumnya kehilangan hampir 95% nilai sahamnya, kini melonjak lebih dari 360% dalam lima hari terakhir, dan dalam perdagangan pre-market hari ini naik hingga 100%, mendekati level $7 per saham.

Beyond Meat menguat di awal sesi bersama saham meme stock lain seperti Krispy Kreme. Sementara itu, meme stock pertama di dunia — Gamestop — cenderung stabil.

Sumber: xStation5

Prospek Teknis untuk US500

US500 bergerak mendekati level penutupan kemarin dengan perubahan kecil di awal sesi. Index futures saat ini sekitar 0,5% dari level tertinggi sepanjang masa. Perlu dicatat, tekanan jual di pasar logam mulia belum merembet ke pasar saham. ETF VanEck Gold Miners (GDX.UK) mencatat kerugian tajam dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah laporan keuangan penting dari perusahaan teknologi AS masih akan dirilis, yang dapat menentukan arah pergerakan indeks selanjutnya. Jika muncul wick jelas di level $6800, itu bisa menjadi sinyal bearish kuat; namun penutupan candle di atas level tersebut dengan tubuh besar akan menjadi sinyal lanjutan untuk potensi penguatan. Hari ini dan besok, hasil keuangan dari Tesla dan Amazon akan dirilis — dan bisa menjadi faktor penentu arah indeks ke depan.

Berita Emiten