IBM, salah satu perusahaan teknologi tertua dan paling dikenal di dunia, dulunya tumbuh lewat bisnis hardware dan sistem transaksi untuk perusahaan besar. Kini, IBM menggabungkan software, layanan, dan cloud dalam satu ekosistem teknologi yang luas, dengan klien utama berasal dari institusi yang menuntut keandalan dan keamanan tingkat tinggi.

Hari ini, IBM akan merilis laporan keuangan terbarunya. Dua laporan sebelumnya sempat mengecewakan pasar, terutama pada sisi earnings per share (EPS). Kali ini, investor akan memantau beberapa hal penting:



Harapan utama dari investor adalah percepatan di segmen perangkat lunak yang didorong oleh kecerdasan buatan dan cloud. Perusahaan memasuki bidang kecerdasan buatan dengan hati-hati, memperluas portofolionya, dan mengintegrasikan fitur-fitur baru dengan platform yang sudah ada. Pasar akan memperhatikan data konkret mengenai nilai kontrak yang ditandatangani, dampak implementasi dengan klien besar, serta rencana monetisasi dan peran kemitraan teknologi.

Tantangan kedua bagi perusahaan adalah memenuhi ekspektasi investor yang konservatif terkait hasil setelah dua kuartal yang relatif lemah. Perhatian beralih dari pendapatan ke kualitas margin dan arus kas. Investor juga mencari tanda-tanda disiplin biaya yang lebih besar, stabilisasi biaya umum dan penjualan, serta konfirmasi target arus kas sepanjang tahun, dengan komentar yang jelas tentang jadwal pelaksanaan kontrak.

Pilar ketiga ekspektasi adalah layanan. Selain proyek terkait kecerdasan buatan, layanan tradisional seperti pemeliharaan, pengembangan, dan modernisasi sistem yang ada juga sangat penting. Layanan ini memastikan keberlanjutan pendapatan tetapi rentan terhadap tekanan tarif dan rotasi kontrak. Portofolio paten yang kuat tetap menjadi aset penting, membantu mempertahankan margin, mendukung lisensi, dan memberikan perlindungan bagi fitur baru dalam perangkat lunak dan infrastruktur.

Area keempat yang penting adalah infrastruktur. Diperkirakan bahwa siklus pembaruan komputer mainframe seri Z17 akan meningkatkan jumlah pesanan dan mendorong permintaan akan perangkat lunak dan layanan di sekitar platform ini. Informasi yang penting meliputi durasi siklus, kecepatan implementasi, dan sejauh mana generasi baru mendukung aplikasi yang terkait dengan kecerdasan buatan.

IBM.US (D1)

Sumber: xStation5