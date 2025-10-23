Ini menandai kuartal ketiga berturut-turut di mana konferensi laba IBM berakhir dengan kekecewaan pasar.

Pendapatan: $16,33 miliar (+9% YoY), di atas konsensus $16,1 miliar

Infrastruktur: +17% YoY — menunjukkan ketahanan bisnis tradisional IBM

Consulting: hanya naik +3,3% YoY

Margin operasi: 58,7% (sesuai ekspektasi)

EPS disesuaikan: $2,65 (melampaui perkiraan)

Free cash flow: $2,37 miliar (+15% YoY)

IBM merilis laporan keuangannya kemarin, yang pada pandangan pertama terlihat kuat. Pendapatan dan laba per saham melampaui ekspektasi pasar, sementara free cash flow naik signifikan secara tahunan. Namun, reaksi investor justru negatif. Selama sesi perdagangan reguler, harga saham melemah, dan di perdagangan after-hours, penurunan mencapai lebih dari 7%.

Mengapa Reaksi Pasar Lemah?

Pasar tampak kecewa dengan laju pertumbuhan software dan consulting, dua segmen yang dianggap sebagai motor ekspansi dan margin tinggi IBM ke depan.

Selain itu, investor juga menyoroti perubahan halus namun signifikan dalam panduan manajemen.



Jika sebelumnya perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan “lebih dari 5%”, kini dikoreksi menjadi “setidaknya 5%”.



Meskipun tampak kecil, perubahan wording ini dianggap sebagai penurunan panduan terselubung, yang memperkuat kekhawatiran bahwa pertumbuhan IBM mungkin tidak akan secepat yang diharapkan.



Sebagian besar lembaga investasi masih mempertahankan rekomendasi moderat-positif (buy/hold), tetapi mulai meningkatkan perhatian pada perlambatan pertumbuhan segmen kunci.

IBM masih memiliki aset teknologi besar, portofolio produk luas, dan merek kuat, namun perusahaan “tua” ini semakin kesulitan beradaptasi dengan pasar teknologi yang agresif dan berubah cepat, di mana investor kini menuntut percepatan berkelanjutan dalam software dan layanan AI/cloud.

Namun, perusahaan yang sudah tua ini semakin kesulitan menghadapi tuntutan pasar yang sangat dinamis dan agresif saat ini, di mana investor mengharapkan pertumbuhan yang konsisten, terutama di segmen perangkat lunak dan layanan.

Tanpa bukti yang jelas tentang percepatan pertumbuhan yang berkelanjutan di bidang-bidang tersebut, setiap kali perusahaan melampaui ekspektasi konsensus mungkin tidak cukup untuk membalikkan narasi negatif yang mengelilingi perusahaan.