Taruhan Alphabet 10 Tahun Lalu di SpaceX Kini Bisa Cair $100 Miliar

Sebuah laporan regulasi rutin di Alaska membuka fakta mengejutkan. Google (GOOGL) punya saham di SpaceX dan nilainya bisa meledak saat IPO.

Rahasia yang Bocor Lewat Formulir Alaska

SpaceX selama ini dikenal sangat pelit soal informasi kepemilikan. Tapi aturan di negara bagian Alaska mengharuskan perusahaan yang beroperasi di sana untuk melaporkan siapa saja yang memegang 5% saham atau lebih dan dari situlah semuanya terbongkar. Filing yang diserahkan minggu ini mengungkap bahwa Google LLC, anak usaha utama Alphabet, memegang 6,11% saham SpaceX per akhir 2025. Memang, Alphabet sebelumnya pernah mengakui punya saham di SpaceX, tapi tidak ada yang tahu berapa persisnya. Timing pengungkapan ini terasa pas karena SpaceX sedang dalam jalur untuk IPO, dan di valuasi yang sedang dibicarakan di pasar privat, saham Alphabet itu nilainya luar biasa.

Dari Modal $900 Juta, Bisa Balik Untung $100 Miliar

Kisah ini bermula di Januari 2015, ketika Google (GOOGL) belum bertransformasi jadi Alphabet dan masih ikut bersama Fidelity Investments dalam putaran pendanaan Series F SpaceX senilai $1 miliar. Waktu itu SpaceX dihargai sekitar $10–12 miliar, dan investasi ini lebih dilihat sebagai langkah strategis untuk masuk ke bisnis konektivitas satelit dan infrastruktur internet. Porsi Google (GOOGL) dari investasi itu sekitar $900 juta, yang mengamankan kepemilikan awal sekitar 7,5%. Satu dekade berlalu, valuasi SpaceX di pasar privat melesat jauh didorong pertumbuhan Starlink yang pesat dan dominasi SpaceX dalam peluncuran roket komersial. Memasuki 2026, valuasi SpaceX di pasar privat sudah tembus sekitar $1,25 triliun setelah merger dengan xAI, perusahaan AI milik Elon Musk. Merger itu selesai Februari 2026 dan sedikit mendilusi saham Alphabet dari 6,11% turun ke sekitar 5%. Walau demikian valuasi IPO $2 triliun masih bernilai sekitar $100 miliar.





Pertumbuhan valuasi SpaceX — dari startup kecil ke raksasa yang mau IPO. Sumber: XTB Research Indonesia

Merger xAI — dan Posisi Unik Alphabet yang Serba Canggung

Pada Februari 2026, SpaceX resmi merger dengan xAI, perusahaan AI dan media sosial milik Musk. Merger ini bikin posisi Alphabet jadi semakin unik dan sedikit ironis. Di satu sisi, Google bersaing langsung dengan xAI lewat platform Gemini AI-nya. Di sisi lain, lewat sahamnya di SpaceX, Alphabet kini secara tidak langsung ikut memiliki sebagian dari rivalnya sendiri. Jadi sederhananya: Google adalah pemegang saham dari perusahaan yang sedang bertarung melawannya di pasar AI. Valuasi entitas gabungan SpaceX-xAI di pasar privat bernilai sekitar $1,25 triliun dan di valuasi IPO $2 triliun yang sedang dibahas, saham Alphabet yang sudah terdilusi itu masih bisa menghasilkan sekitar $100 miliar. Itu return lebih dari 100 kali lipat dari investasi awal di bawah $1 miliar. Merger ini juga makin mempertebal spekulasi IPO, dengan beberapa laporan menyebut SpaceX bisa go public di Juni 2026.

Nilai saham Google di SpaceX — dari awal investasi sampai proyeksi IPO. Estimasi berdasarkan persentase kepemilikan dan data valuasi yang dilaporkan. Semua angka bersifat perkiraan. Sumber: XTB Research Indonesia

Kalau Beneran Cair $100 Miliar, Untuk Apa?

Bagi perusahaan yang lagi bersaing keras di era AI, tiba-tiba dapat suntikan $100 miliar ke neraca keuangan jelas bukan hal kecil. Analis memperkirakan windfall ini bisa jadi amunisi buat Alphabet untuk mendanai infrastruktur Gemini AI, memperluas Google Cloud, atau bahkan meluncurkan program buyback saham yang bisa jadi salah satu terbesar dalam sejarah. Potensi keuntungan ini juga akan masuk dalam catatan sebagai salah satu investasi venture paling menguntungkan yang pernah dilakukan perusahaan teknologi, mengubah apa yang dulu dianggap taruhan pinggiran menjadi aset finansial terkuat Alphabet. Di kompetisi lainnya, Amazon saat ini sedang gelontorkan miliaran dolar ke Project Kuiper, inisiatif internet satelit mereka sendiri. SpaceX yang sudah listing dan punya banyak cash tentu akan makin sulit dikejar. Untuk sekarang, SpaceX belum mematok tanggal pasti kapan mereka mau IPO. Tapi semua sinyal mengarah ke sana. Dan filing Alaska itu, yang seharusnya cuma dokumen rutin, sudah jadi pengingat bahwa taruhan Google satu dekade lalu diam-diam tumbuh jadi salah satu investasi terbaik di industri teknologi.

Aggananda Dhammiko (Research Analyst)