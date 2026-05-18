Menit-menit awal perdagangan hari Senin di pasar Eropa diwarnai pelemahan moderat di sebagian besar indeks saham, sejalan dengan arah futures yang juga bergerak turun.

Indeks DE40 Jerman melemah 0,39%, sementara EU50 turun 0,62%. Investor terus mencermati perkembangan terbaru terkait konflik di Timur Tengah yang masih menjadi sumber utama volatilitas pasar. Donald Trump kembali memperingatkan Iran bahwa “waktu terus berjalan”, sementara pertemuan Situation Room dijadwalkan berlangsung pada Selasa.

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik, musim laporan keuangan Q1 juga mulai menjadi perhatian utama pasar, dengan laporan NVIDIA yang akan dirilis pada Rabu diperkirakan menjadi sorotan terbesar minggu ini.

Apa yang Bisa Diharapkan dari Sesi Hari Ini dan Minggu Ini?

Trump dijadwalkan menggelar pertemuan Situation Room bersama penasihat keamanan nasional utama AS pada Selasa guna mengevaluasi kebuntuan negosiasi dengan Iran dan mempertimbangkan opsi militer lanjutan. Setiap perkembangan dari pertemuan tersebut berpotensi memicu gejolak besar di pasar, terutama minyak, yang saat ini telah naik hampir 1,9% ke sekitar $107,50 per barel untuk WTI.

Kebuntuan dengan Iran menjadi katalis utama pasar minggu ini. Trump sebelumnya menulis di Truth Social bahwa “tidak akan ada yang tersisa” jika Iran tidak segera bertindak, menandakan negosiasi damai kini benar-benar berada di titik buntu. Serangan drone terhadap fasilitas nuklir di Uni Emirat Arab turut mendorong lonjakan harga minyak dan yield obligasi global. Yield obligasi AS tenor 10-tahun naik ke 4,631%, level tertinggi sejak Februari 2025, sementara yield tenor 30-tahun mencapai 5,159%, tertinggi tahun ini.

Data ekonomi China untuk April kembali mengecewakan pasar. Penjualan ritel hanya tumbuh 0,2% secara tahunan, level terlemah sejak Desember 2022 Produksi industri melambat menjadi 4,1% Investasi aset tetap turun 1,6% Seluruh angka tersebut berada di bawah ekspektasi pasar. Beijing juga belum mengumumkan stimulus ekonomi baru, yang mengecewakan investor yang sebelumnya berharap adanya respons fiskal lebih agresif untuk mendukung pertumbuhan.

NVIDIA dijadwalkan merilis laporan keuangan pada Rabu setelah penutupan pasar AS. Konsensus pasar memperkirakan: EPS sebesar $1,78 Pendapatan sekitar $79 miliar

Saham NVIDIA sendiri telah naik sekitar 26,5% sejak awal tahun dan kini diperdagangkan di level tertinggi sepanjang masa. Selain NVIDIA, sejumlah perusahaan besar lain juga akan merilis laporan minggu ini:

Rabu: TJX, Target, Lowe’s

Kamis: Walmart, Take-Two Interactive

Laporan-laporan tersebut akan menjadi indikator penting kondisi konsumen AS dan industri gaming global.

Sebelum pembukaan pasar hari ini: Ryanair (RYAAY) telah merilis laporan keuangan Baidu (BIDU) juga merilis hasil kuartalan yang dipandang sebagai indikator konsumsi digital dan pasar iklan China setelah lemahnya data makro terbaru



Agenda Makroekonomi dan Earnings Minggu Ini ⬇️

Kalender Ekonomi Perusahaan

