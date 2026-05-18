Indeks S&P 500 mencetak rekor tertinggi baru di Mei 2026, namun rally ini jauh dari merata. Sekelompok kecil saham semikonduktor menjadi penggerak utama, dan saham chip kini menyumbang sekitar 18% dari indeks, bobot tertinggi dalam lebih dari dua dekade. Catatan ini menguraikan saham chip mana yang menggerakkan kenaikan, mengapa pertumbuhan laba membenarkan kenaikan harga sejauh ini, dan di mana letak risiko konsentrasi jika momentum berbalik.

Segelintir Saham Chip Menggerakkan Seluruh Indeks

Lebih dari separuh kenaikan year-to-date sebesar 8% pada S&P 500 berasal dari sekelompok kecil perusahaan semikonduktor, sementara kontribusi dari sisa saham di indeks tergolong minim. Intel menguat sekitar 195% dan Micron lebih dari dua kali lipat dengan kenaikan di atas 150%. Nvidia, meskipun ukurannya jauh lebih besar, hanya menambah 21% secara relatif, tetapi tetap menjadi salah satu kontributor saham tunggal terbesar bagi S&P 500 dalam nilai absolut dolar. Philadelphia Semiconductor Index (SOX) menunjukkan kinerja tahunan terbaiknya sejak 2003 sebelum koreksi pada Jumat lalu, setelah menguat sekitar 65% year-to-date dan melonjak lebih dari 50% hanya dalam 25 hari perdagangan hingga awal Mei. Tanpa saham-saham chip ini, benchmark akan relatif datar sepanjang tahun.

Pertumbuhan Laba Mendukung Kenaikan, Setidaknya Untuk Saat Ini

Argumen yang membantah AI-bubble adalah laba perusahaan chip tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi kenaikan harga sahamnya. Perusahaan-perusahaan terkait semikonduktor di S&P 500 diproyeksikan membukukan pertumbuhan laba kuartal pertama sebesar 84% year-over-year, sementara rata-rata indeks secara keseluruhan hanya tumbuh sekitar 11%. Micron menjadi yang paling mencolok, dengan analis memproyeksikan pertumbuhan laba full-year 2026 sekitar 670% seiring lonjakan harga high-bandwidth memory dan DRAM yang didorong permintaan AI. Micron dan Broadcom semuanya memberikan guidance gross margin di atas 75% untuk 2026, level yang secara historis jarang dicapai bisnis hardware mana pun. Selama pertumbuhan laba terus berakselerasi pada laju ini, rally memiliki pondasi fundamental, bukan sekadar cerita ekspansi valuasi.

Indeks Kini Terlalu Bergantung pada Saham Chip

Saham chip kini menyumbang sekitar 18% dari S&P 500, bobot tertinggi dalam lebih dari dua dekade dan jauh di atas level pada puncak dot-com bubble tahun 2000. Konsentrasi ini bekerja dua arah. Saat sektor menguat, ia mengangkat seluruh benchmark dan menciptakan kesan bull market yang luas, padahal partisipasi di bawah permukaan sangat sempit. Ketika siklusnya berbalik, saham-saham yang sama yang menjadi penggerak kenaikan cenderung mencatat penurunan lebih dalam, sebagaimana terlihat pada 2022 ketika SOX anjlok hampir 50% dan Nvidia jatuh hampir 70% selama tech selloff. Penurunan 4% pada indeks chip Jumat lalu yang dibarengi koreksi 1,2% pada S&P 500, yang merupakan penurunan terbesar sejak Maret, menjadi gambaran kecil betapa cepatnya aksi jual terkorelasi dapat menghantam indeks.

Argumen struktural dari pihak bullish adalah bahwa workload AI, khususnya inference, menciptakan permintaan chip yang stabil dan berulang sehingga dapat memutus siklus boom-bust yang secara historis melekat pada sektor ini. Argumen sebaliknya menyatakan bahwa capex hyperscaler dari Microsoft, Amazon, Google, dan Meta sebenarnya terkonsentrasi dan bersifat siklikal, sehingga moderasi rencana belanja sedikit saja sudah bisa menekan valuasi saham chip secara cepat. Dengan sektor diperdagangkan pada valuasi tinggi dan kini menjadi motor utama indeks ekuitas terbesar di AS, investor yang memiliki eksposur luas terhadap S&P 500 perlu menyadari bahwa kini risiko semikonduktor jauh lebih besar dibanding satu tahun lalu.