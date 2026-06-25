Rockstar Games akhirnya mengungkap kartu trufnya dengan mengumumkan harga resmi GTA 6 beserta detail pre-order. Standard Edition dibanderol $79,99, sedangkan Ultimate Edition dijual seharga $99,99, sekaligus menetapkan standar harga baru untuk game AAA di konsol.

Pre-order dimulai pada 25 Juni 2026, sementara peluncuran global di PlayStation 5 dan Xbox Series X|S tetap dijadwalkan pada 19 November 2026.

Harga GTA 6 Tembus Batas $80

Rockstar mengonfirmasi bahwa Standard Edition GTA 6 akan dijual seharga $79,99, sedangkan Ultimate Edition versi digital dibanderol $99,99. Keputusan ini tidak hanya mengonfirmasi berbagai bocoran sebelumnya, tetapi juga menjadi pertama kalinya sebuah game konsol AAA secara luas dipasarkan dengan harga di atas $70 sejak hari peluncurannya. Bagi Take-Two Interactive, langkah ini merupakan uji pasar untuk mengetahui sejauh mana konsumen bersedia menerima kenaikan harga game premium.

Menariknya, Rockstar tidak menghadirkan edisi kolektor dengan harga yang jauh lebih mahal pada saat peluncuran. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih struktur harga sederhana dengan dua pilihan, lalu memaksimalkan monetisasi melalui GTA Online dan berbagai konten tambahan.

Pre-order Menjadi Ujian Pertama Permintaan Pasar

Pre-order GTA 6 dibuka mulai 25 Juni 2026, sedangkan peluncuran resmi dilakukan pada 19 November 2026 secara eksklusif untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X|S. Seperti seri-seri sebelumnya, versi PC belum tersedia saat peluncuran dan kemungkinan akan dirilis pada waktu yang lebih belakangan sebagai momentum penjualan tersendiri. Versi digital sudah dapat diunduh (pre-load) mulai 12 November, sesuatu yang penting mengingat ukuran file game diperkirakan melebihi 100 GB.

Bagi investor, indikator utama yang akan diamati adalah jumlah pre-order serta proporsi pembelian antara Standard Edition dan Ultimate Edition, karena data tersebut akan menjadi gambaran awal mengenai potensi pendapatan pada tahun peluncuran.

Ekonomi Harga Lebih Tinggi dan Strategi GTA+

Dari sudut pandang keuangan, kenaikan harga dasar dari $70 menjadi $80 secara langsung meningkatkan pendapatan per unit yang dijual. Jika menggunakan estimasi Bank of America sebesar 45 juta kopi terjual pada tahun fiskal 2027, tambahan $10 per unit secara matematis berpotensi menghasilkan sekitar $450 juta pendapatan kotor tambahan, sebelum memperhitungkan biaya platform dan pajak.

Setiap pembelian maupun pre-order juga akan mendapatkan paket Vintage Vice City serta langganan GTA+ gratis selama satu bulan. Strategi ini merupakan bentuk subscription hook, yaitu mendorong sebanyak mungkin pemain mencoba layanan GTA+ secara gratis sebelum akhirnya dikonversi menjadi pelanggan berbayar. Bank of America bahkan menaikkan proyeksi bookings Take-Two karena optimistis terhadap potensi GTA Online 2.0 dan strategi monetisasi layanan live service yang dinilai akan menjadi pendorong utama pertumbuhan laba perusahaan pada 2027–2028.

Tanpa Disc Fisik dan Upaya Menghapus Pasar Bekas

Bagian paling kontroversial dari pengumuman Rockstar adalah edisi fisik GTA 6. Versi boxed edition hanya akan berisi kode unduhan, tanpa cakram Blu-ray maupun peta fisik yang selama ini menjadi ciri khas seri GTA. Keputusan tersebut memicu kritik dari para kolektor yang menilai langkah ini sebagai simbol berakhirnya era media fisik. Selain itu, Rockstar juga menerapkan regional code lock. Sebagai contoh, kode aktivasi dari versi Inggris tidak dapat digunakan pada akun PlayStation wilayah Polandia. Kebijakan ini secara efektif membatasi impor versi yang lebih murah dari negara lain sekaligus mempersempit pasar jual beli game bekas.

Meski menuai kritik dari sebagian pemain, dari sisi bisnis langkah tersebut membantu memaksimalkan pendapatan di setiap wilayah dan mengurangi potensi hilangnya penjualan akibat pasar sekunder. Namun demikian, perlu diperhatikan dua hal: Informasi yang tersedia saat ini masih berkaitan dengan edisi pre-order sehingga tidak menutup kemungkinan hadirnya edisi kolektor dengan cakram fisik di kemudian hari. Pengurangan distribusi media fisik merupakan strategi jangka panjang untuk mengurangi pasar game bekas, terutama bagi judul yang memiliki siklus hidup sangat panjang seperti GTA. Dipadukan dengan layanan GTA+, Ultimate Edition, serta GTA Online sebagai platform live service, Take-Two mengirimkan pesan yang jelas bahwa fokus perusahaan bukan lagi pada penjualan game satu kali, melainkan pada pendapatan berulang (recurring revenue).

GTA 6 Menjadi Penentu Valuasi Take-Two

Secara historis, waralaba GTA telah menjadi salah satu produk hiburan tersukses sepanjang masa.

GTA V telah terjual lebih dari 200 juta kopi.

Seluruh seri Grand Theft Auto telah mencatat penjualan sekitar 400 juta kopi.

Red Dead Redemption 2 turut menyumbang lebih dari 60–70 juta kopi, membuktikan kemampuan Rockstar menciptakan game dengan umur komersial yang sangat panjang.

Berdasarkan faktor tersebut, Take-Two memperkirakan net bookings pada tahun fiskal 2027—yang menjadi periode penuh peluncuran GTA 6—akan mencapai sekitar $8–8,2 miliar, meningkat dari sekitar $6,7 miliar pada 2026. Sejumlah bank investasi, termasuk Bank of America, juga telah menaikkan proyeksi dan target harga saham TTWO dalam beberapa pekan terakhir, terutama karena ekspektasi penjualan GTA 6 yang lebih tinggi serta prospek monetisasi dari GTA Online.

Pasar saham langsung merespons positif. Pada hari pengumuman harga dan detail pre-order, saham Take-Two Interactive (TTWO.US) naik beberapa persen pada perdagangan pre-market, menunjukkan betapa sensitifnya sentimen investor terhadap setiap perkembangan terbaru mengenai GTA 6.

Bagi para pemegang saham, pertanyaan utamanya kini bukan lagi sekadar berapa banyak kopi yang akan terjual pada tahun pertama, melainkan seberapa lama GTA 6 dan GTA Online generasi terbaru mampu menjadi mesin pertumbuhan pendapatan dan laba Take-Two.