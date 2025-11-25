Saham naik seiring penurunan harga minyak dan data ekonomi AS yang lemah yang membantu meningkatkan harapan pemotongan suku bunga The Fed

Rincian rencana tersebut masih belum diketahui, dan kita belum tahu apakah rencana ini akan membawa perdamaian

Dua perkembangan utama mendominasi pasar pada perdagangan Selasa. Pertama adalah berita bahwa Ukraina telah menyetujui syarat-syarat sebuah kesepakatan damai dengan perwakilan AS menurut laporan di media AS. Kabar ini langsung berdampak pada harga minyak, yang turun lebih dari 1%, dan Brent jatuh di bawah 63 dolar per barel.

Perlu dicatat bahwa kita belum mengetahui apakah Rusia menyetujui hal ini atau apakah ini akan benar-benar berujung pada kesepakatan damai, namun kabar tersebut menunjukkan bahwa dialog antara AS dan kedua belah pihak dapat membuahkan hasil, meskipun prosesnya panjang.

Jika arus berita tetap positif, maka tekanan penurunan harga minyak bisa berlanjut, meskipun level 60 dolar merupakan zona support utama bagi Brent, dan diperlukan katalis besar — misalnya pencabutan sanksi terhadap energi Rusia — untuk menekan harga lebih rendah lagi. Menurut kami, terlalu dini untuk mempertimbangkan penghentian total sanksi terhadap Rusia, sehingga jika tidak ada perkembangan positif tambahan dalam beberapa hari mendatang, pergerakan harga ini berpotensi terkoreksi kembali.

Faktor utama lain yang menggerakkan pasar adalah rilis data ekonomi AS, yang mendukung peluang pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut. Indeks ADP untuk rata-rata pekerjaan mingguan sektor swasta per 8 November menunjukkan kehilangan 13.500 pekerjaan. Data pasar tenaga kerja yang lemah ini, ditambah penjualan ritel September yang lebih lemah dari ekspektasi, meningkatkan peluang pemangkasan suku bunga Fed bulan depan hingga 80%.

Data ekonomi AS membantu mendorong kenaikan ekuitas AS, dan futures S&P 500 bergerak bangkit dari level terendah setelah rilis data tersebut. Secara keseluruhan, aksi jual terbaru di pasar saham dipicu sebagian oleh valuasi saham AI dan sebagian oleh kekhawatiran bahwa Fed tidak akan memangkas suku bunga. Kekhawatiran kedua tampaknya mereda: Fed kini diperkirakan akan memangkas suku bunga, yang dapat membuka jalan bagi kenaikan pasar saham hingga akhir tahun.

Sejauh ini pada hari Selasa, reaksi pasar relatif moderat. Saham mencatat kenaikan kuat pada hari Senin, sehingga koreksi wajar terjadi pada tahap ini, terutama karena volatilitas masih bertahan di atas 20, meskipun indeks VIX mulai menurun.

Secara keseluruhan, fokus pada hari Selasa tertuju pada ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed, serta kelanjutan tekanan pada harga saham Nvidia, karena produsen chip tersebut menghadapi persaingan dari mantan pelanggannya sendiri, Google.