📉Harga emas turun 1,5% menekan saham sektor logam dan pertambangan

Harga emas turun sekitar 1,5% seiring kenaikan hampir 3% pada kontrak berjangka minyak hari ini, yang memberikan tekanan pada harga logam mulia serta mendorong aksi ambil untung setelah rebound baru-baru ini di pasar logam. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat juga meningkat hari ini lebih dari 2 basis poin, baik untuk tenor 10 tahun maupun 5 tahun. Sementara itu, indeks dolar AS mencatat penguatan yang signifikan, naik dari level 98 ke 98,55 dalam beberapa jam terakhir.

Sektor logam dan pertambangan

Melemahnya harga emas telah memberikan tekanan pada sektor logam dan pertambangan. Sebagian besar saham menunjukkan zona merah, dengan Nucor Corp (NUE) menjadi satu-satunya titik terang.

Sumber: xStation5