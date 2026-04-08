- Beberapa lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz mulai kembali normal, yang seharusnya dapat mengurangi tekanan pasokan jangka pendek dan memungkinkan Eropa serta Asia untuk sebagian membangun kembali cadangan energi. Trump menyatakan bahwa AS telah menyetujui sebagian dari proposal perdamaian 10 poin Iran dalam negosiasi sebelumnya, sebelum serangan AS dan Israel ke Teheran. Menurut presiden AS tersebut, tujuan militer dari operasi telah tercapai, dan kerangka yang diusulkan dapat menjadi titik awal untuk kesepakatan yang lebih luas.
- Namun, pekerjaan perbaikan besar pada infrastruktur minyak di Teluk Persia kemungkinan akan tetap tertunda hingga tercapai kesepakatan damai penuh—bukan hanya gencatan senjata sementara. Menurut Rystad Energy, rekonstruksi penuh infrastruktur di kawasan tersebut dapat memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya lebih dari $25 miliar.
- Jika kesepakatan komprehensif akhirnya tercapai, harga minyak berpotensi tertekan menuju level sebelum konflik, yaitu sekitar $71 per barel. Namun untuk saat ini, skenario tersebut masih belum pasti. Dalam beberapa minggu ke depan, pasar kemungkinan akan berada dalam kondisi “menunggu”—terjebak antara risiko konflik baru yang dapat memicu lonjakan harga kembali, dan kemungkinan penurunan yang lebih dalam.
Bahkan dalam kondisi damai, perbaikan kerusakan pada infrastruktur pengolahan minyak diperkirakan memerlukan waktu beberapa bulan, dengan pemulihan penuh yang akan berlangsung jauh lebih lama. Pasar kini akan fokus pada sinyal dari delegasi AS dan Iran, khususnya terkait garis merah utama seperti pengayaan uranium—yang ditegaskan Teheran akan terus dilakukan untuk tujuan sipil—serta kontrol atas jalur transit melalui Selat Hormuz. Potensi biaya sekitar $2 juta per kapal tanker dapat menghasilkan hingga $40 miliar per tahun bagi Iran, yang—dikombinasikan dengan pelonggaran sanksi—akan secara signifikan memperkuat posisinya di kawasan. Ini merupakan skenario yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh Washington dan sekutunya. Sekitar 20.000 kapal melintasi Selat tersebut setiap tahun.
