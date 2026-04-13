Harga minyak kembali di atas $100, tetapi ancaman Trump mulai kehilangan dampak pasar

Kegagalan pembicaraan damai antara Iran dan AS serta kabar bahwa AS akan memblokade Selat Hormuz hari ini telah mendorong harga minyak kembali di atas $100 per barel. Brent saat ini naik lebih dari 7% dan diperdagangkan tepat di bawah $102 per barel, sementara WTI sedikit lebih tinggi di $104. Pasar saham di Asia mengalami penurunan, dan futures Eropa juga mengindikasikan pembukaan yang lebih rendah pagi ini. Namun, kerugian sejauh ini masih tergolong ringan. Nikkei dan Kospi Korea Selatan turun 1%, sementara futures Eurostoxx mengarah pada penurunan 1,2%.

Meskipun harga minyak melonjak kembali di atas level $100, fakta bahwa harga belum kembali ke level tertinggi sebelum gencatan senjata di atas $111 per barel untuk Brent telah meredam aksi jual pada aset berisiko di awal pekan ini. Pembicaraan damai antara Iran dan AS akhir pekan lalu bukanlah peristiwa tunggal, melainkan sebuah proses, dan masih ada harapan bahwa negosiasi akan berlanjut. Pernyataan dari pihak Iran mengindikasikan hal tersebut. Meskipun Presiden Trump berencana memblokade Selat Hormuz mulai pukul 16.00 BST hari ini, ia dikenal sering mengubah keputusan dan sikap, sehingga ancamannya mulai kehilangan dampak terhadap pasar. Di awal pekan ini, para trader sebagian membalikkan pergerakan minggu lalu, tetapi belum kembali ke level panik, dan beberapa pihak berpendapat bahwa aksi jual bisa saja lebih buruk.

Geopolitik kemungkinan akan mendominasi sentimen pasar pada hari Senin, namun dalam pekan yang minim data ekonomi besar, masih banyak faktor fundamental yang akan menyibukkan trader. Musim laporan keuangan meningkat intensitasnya dengan bank-bank AS dan Netflix sebagai sorotan utama. Data GDP Inggris bulan Februari patut diperhatikan, dan pertemuan musim semi IMF akan menghadirkan proyeksi pertumbuhan global terbaru. Bank sentral dan pemimpin keuangan dunia juga akan hadir dan memberikan pidato dalam acara tersebut. Konflik di Timur Tengah diperkirakan tetap menjadi fokus utama, dan kini memasuki minggu ke-6, investor akan mengamati apakah bank sentral masih menganggap dampak inflasi dari konflik ini bersifat sementara atau memerlukan kebijakan tambahan.

Pertemuan IMF kali ini memiliki risiko tinggi di tengah kondisi harga aset global yang rapuh. Biasanya pertemuan seperti ini tidak terlalu berdampak pada pasar keuangan, namun kali ini pasar kemungkinan akan lebih memperhatikan pernyataan yang disampaikan.

Earnings to watch:

Laporan keuangan AS menjadi fokus pekan ini, dengan 27 perusahaan S&P 500 dijadwalkan merilis hasilnya. Perhatian akan tertuju pada Goldman Sachs yang dijadwalkan melaporkan pada hari Senin, diikuti oleh JP Morgan, Citigroup, dan Wells Fargo pada hari Selasa. Morgan Stanley dan Bank of America akan melengkapi laporan bank besar AS pada hari Rabu. Musim earnings sektor teknologi juga dimulai, dengan Netflix dijadwalkan melaporkan hasil pada hari Kamis. Analis memperkirakan pertumbuhan laba S&P 500 sebesar 13% dibandingkan tahun lalu, yang menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah sejauh ini belum memicu gelombang penurunan proyeksi laba. Jika kondisi ini berubah, saham dapat menjadi rentan terhadap aksi jual.

Untuk sektor perbankan, fokus utama adalah panduan ke depan (forward guidance). Hal ini sangat penting pada kuartal ini akibat konflik yang sedang berlangsung. Perhatian tertuju pada bagaimana perusahaan mengatasi tekanan seperti kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok. Goldman menjadi bank besar pertama yang melaporkan hari ini. Mereka mencatat kinerja luar biasa pada 2025, didorong oleh pertumbuhan kuat dalam bisnis trading, khususnya ekuitas. Pertumbuhan laba Q1 diperkirakan dua digit dan kembali didorong oleh trading ekuitas serta pendapatan fee M&A yang kuat. Untuk memenuhi ekspektasi ini, trader Goldman harus berhasil menavigasi volatilitas pasar di bulan terakhir Q3. Terdapat banyak laporan tentang trader global di sektor derivatif dan komoditas yang mengalami kerugian besar akibat konflik Iran, dan jika hal serupa terjadi pada Goldman, hal ini dapat membebani sentimen sektor perbankan secara keseluruhan di awal pekan.

Analis memperkirakan pendapatan Q1 sebesar $16,94 miliar dan laba bersih $5,04 miliar, meningkat dari $13,45 miliar pada Q4 2025. Biasanya terdapat peningkatan musiman aktivitas trading di Q1, dan volatilitas sepanjang Maret juga dapat mendorong pendapatan melampaui ekspektasi. Harga saham Goldman naik 2% sejak awal tahun, dan mengalami reli kuat minggu lalu setelah pengumuman gencatan senjata. Agar reli berlanjut, hasil earnings harus melampaui ekspektasi dan disertai panduan positif. Jika tidak, saham berpotensi terdampak sentimen risk-off di pasar.

JP Morgan dianggap sebagai tolok ukur global karena merupakan bank terbesar di dunia. Pendapatan trading juga menjadi pendorong utama pertumbuhan kuartal lalu, dan analis memperkirakan kenaikan pendapatan dan laba sebesar 7% dibandingkan tahun lalu. Fokus akan tertuju pada pendapatan bunga bersih (net interest income), serta tanda-tanda pelemahan kredit konsumen di tengah perlambatan ekonomi. Analis juga akan mengamati potensi kerugian dari gejolak di sektor private credit. Secara historis, JP Morgan melampaui ekspektasi laba dalam 4 dari 5 laporan, dan rata-rata pergerakan harga saham dalam 24 jam setelah laporan selama 8 kuartal terakhir adalah 3%.

Netflix juga menjadi sorotan saat melaporkan earnings setelah penutupan pasar pada Kamis malam. Analis memperkirakan pertumbuhan laba tahunan sebesar 15% dengan pendapatan sekitar $12,05 miliar dan laba sebesar $2,55 miliar. Sentimen analis cukup positif setelah Netflix membatalkan rencana akuisisi Warner Bros awal tahun ini. Prospek perusahaan menjadi perhatian karena akan menentukan strategi pengganti akuisisi tersebut. Analis memperkirakan Netflix akan memaparkan roadmap pengembangan dan akuisisi konten untuk menjaga pertumbuhan pelanggan. Fokus juga pada ekspansi hiburan live, gaming, dan konten pengguna. Selain itu, ada ekspektasi peningkatan pengembalian kepada pemegang saham melalui buyback dan dividen. Jika hal ini tidak terealisasi, harga saham dapat tertekan. Saham Netflix telah mengungguli pasar selama konflik Timur Tengah dengan kenaikan 5%, namun turun setelah tiga laporan earnings terakhir.

By Kathleen Brooks, research director at XTB

