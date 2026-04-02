Harga Minyak melonjak tajam usai pidato Trump 🛢️ 📈 AS akan Tinggalkan Hormuz❓

Harga minyak Brent melonjak kembali di atas $100 per barel (OIL: +7,6%), menghapus hampir seluruh kerugian dalam tiga sesi terakhir. Pidato Donald Trump gagal memberikan strategi keluar yang jelas dari konflik, dan nada agresifnya melemahkan optimisme pasar yang sebelumnya bertaruh pada pemulihan setelah pernyataan Iran mengenai kesiapan untuk pembicaraan damai.

Apa yang Mendorong Kenaikan Harga Minyak Hari Ini?

Dalam pidatonya, Donald Trump mengumumkan bahwa tujuan strategis dari “Operation Epic Fury” hampir tercapai dan perang di Iran diperkirakan akan berlangsung sekitar dua hingga tiga minggu lagi. Ia berjanji akan menghancurkan sepenuhnya program nuklir dan rudal Iran, serta mengancam akan menyerang infrastruktur energi. Meskipun pidato tersebut sebagian besar mengulang posisi Trump yang sudah dikenal, komentarnya terkait Strait of Hormuz dan nada agresif secara keseluruhan mengikis optimisme yang terlihat dalam beberapa sesi terakhir.

Presiden AS meremehkan pentingnya Selat Hormuz bagi Amerika Serikat, dengan menyatakan bahwa negaranya sudah mandiri energi. Ia meminta negara-negara Asia dan Eropa untuk melindungi jalur tersebut sendiri, serta menyarankan mereka membeli minyak dari AS. Para ahli mempertanyakan optimisme tersebut terkait penurunan cepat harga bahan bakar, dengan menyoroti kerusakan infrastruktur permanen dan biaya energi yang mencapai rekor tertinggi di AS (melebihi $4 per galon).

Pejabat militer Iran menanggapi pidato Trump dengan bersumpah untuk melanjutkan perang hingga “penghinaan dan penyerahan” Amerika Serikat dan Israel. Tehran menolak klaim bahwa militernya telah melemah, serta mengancam “serangan yang lebih kuat dan lebih destruktif.” Komando Iran menekankan bahwa Washington meremehkan kemampuan strategis mereka, dan janji Trump untuk “mengembalikan mereka ke Zaman Batu” justru meningkatkan eskalasi konflik, sehingga kemungkinan gencatan senjata cepat semakin kecil.

Exxon Mobil (XOM.US)

Setelah merosot 9% dari rekor tertinggi akibat tekanan minyak, sektor energi diperkirakan akan dibuka di zona hijau hari ini seiring pulihnya harga komoditas tersebut.

Sumber: xStation5