Minyak mentah tetap menjadi aset kunci pekan ini, dan setiap headline dari Timur Tengah langsung memicu pergerakan harga yang tajam. WTI mendekati $116/barel, level tertinggi dalam sebulan, sementara kontrak Brent Juni telah menembus $111. Saudi Aramco menetapkan harga jual resmi untuk Arab Light ke Asia pada premium rekor sebesar $19,50 di atas benchmark Oman/Dubai, dibandingkan hanya $2,50 sebulan sebelumnya. Hari ini pukul 12:00 GMT (Rabu, pukul 03.00 waktu Polandia), salah satu “batas waktu final” Trump untuk Iran terkait Selat Hormuz berakhir. Ia mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi dan transportasi negara tersebut, meskipun di saat yang sama menyatakan bahwa pembicaraan “berjalan dengan baik.” The Wall Street Journal melaporkan bahwa Washington secara aktif merencanakan serangan presisi terhadap infrastruktur energi Iran, dan Israel telah menyetujui daftar target terbaru sebagai rencana kontinjensi, yang membuat pasar tetap dalam kondisi siaga tinggi. Menambah sentimen negatif adalah serangan rudal terhadap pusat petrokimia Saudi di Jubail, fasilitas yang menyumbang sekitar 7% dari PDB Saudi, meskipun sistem pertahanan rudal Riyadh berhasil mencegat ketujuh rudal balistik tersebut.

Namun, gambaran fundamental tetap lebih kompleks daripada yang tercermin dari harga semata. Lebih banyak kapal telah melewati Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir dibandingkan kapan pun sejak konflik dimulai, berdasarkan perjanjian bilateral antara Iran dan India, Pakistan, China, Filipina, dan Malaysia, meskipun isu terkait asuransi kapal dan detail perjanjian tersebut masih belum jelas. Minyak merespons laporan ini dengan volatilitas yang jauh lebih rendah dibandingkan beberapa hari lalu, karena pasar telah memasuki zona pasokan yang kuat dan secara bertahap mulai memperhitungkan kemungkinan pembukaan sebagian jalur tersebut. OPEC+ sepakat dalam pertemuan akhir pekan untuk meningkatkan produksi sebesar 206.000 barel per hari pada Mei, tetapi hanya setelah Selat kembali dibuka, yang membatasi potensi kenaikan harga dalam skenario de-eskalasi. Rusia, yang sedang menghadapi serangan Ukraina terhadap infrastruktur minyaknya sendiri, tetap menjadi faktor kunci di sisi pasokan, demikian pula fakta bahwa Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan UEA telah secara signifikan memangkas volume produksi mereka. Semua perhatian tertuju pada Washington dan Teheran malam ini—pasar tetap “disandera” oleh satu pernyataan singkat yang merangkum isu “batas waktu” di media.

Semua tiga rata-rata pergerakan utama—EMA 50-hari, EMA 100-hari, dan EMA 200-hari—masih berkumpul di kisaran $74–79, yang berarti harga saat ini diperdagangkan dengan premium lebih dari 45% di atas rata-rata jangka panjang, sebuah deviasi ekstrem dari norma historis. Indikator RSI (14) berada setinggi 86,67—level overbought yang jelas melampaui puncak RSI pada tahun 2022. Namun pada tahap ini, ketidakpastian seputar hasil pembicaraan AS-Iran tidak memungkinkan adanya penurunan tekanan permintaan terhadap komoditas ini.



Sumber: xStation



