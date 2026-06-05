Pasar Saham

Produsen chip dari Korea Selatan dan Jepang menjadi yang paling terdampak karena sebelumnya merupakan penerima manfaat utama dari ledakan investasi AI global.

Investor Asia kecewa terhadap hasil dan prospek Broadcom di Amerika Serikat. Saham perusahaan tersebut turun lebih dari 12%, memicu aksi jual yang meluas di sektor teknologi.

Pelemahan tersebut terutama dipicu oleh memburuknya sentimen terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) dan industri semikonduktor.

Tekanan terbesar terlihat di Korea Selatan, di mana indeks KOSPI turun lebih dari 4%. Indeks Nikkei 225 Jepang (-1,03%), Hang Seng Hong Kong (-0,87%), dan S&P/ASX 200 Australia (-0,69%) juga bergerak di zona merah.

Sentimen negatif juga mendominasi pasar saham Asia pada Jumat, dengan mayoritas indeks utama bergerak melemah.

Perdagangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya rotasi modal menuju sektor-sektor ekonomi yang lebih tradisional, dengan mengorbankan saham teknologi yang selama beberapa bulan terakhir menjadi motor utama kenaikan Wall Street.

Penurunan terbesar dicatat oleh Broadcom setelah publikasi hasil pendapatan yang dinilai lebih lemah dari ekspektasi pasar. Saham CrowdStrike juga terkoreksi setelah perusahaan menyampaikan proyeksi yang mengecewakan investor.

Investor mengalihkan aliran modal dari sektor teknologi menuju perusahaan-perusahaan di sektor keuangan, asuransi, dan ritel.

Indeks Dow Jones naik 1,73%, sementara S&P 500 menguat 0,41%. Di sisi lain, Nasdaq ditutup sedikit melemah.

Sesi perdagangan Kamis di bursa saham Amerika Serikat ditutup dengan mayoritas indeks menguat, meskipun kali ini penggeraknya bukan berasal dari sektor teknologi.

Geopolitik dan Makroekonomi

Perkembangan dari Timur Tengah pada Kamis memberikan sinyal yang beragam terkait prospek berakhirnya konflik di kawasan tersebut.

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat berada pada tahap akhir negosiasi dengan Iran dan semakin dekat dengan kesepakatan yang berpotensi mengakhiri konflik. Informasi ini dipandang pasar sebagai langkah menuju deeskalasi ketegangan regional.

Namun, situasi tetap sangat sensitif. Iran memperingatkan bahwa apabila perundingan gagal, negara tersebut siap mengambil tindakan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan berpotensi memanfaatkan kendalinya atas Selat Hormuz sebagai alat tekanan.

Keamanan jalur transportasi minyak strategis tersebut tetap menjadi salah satu isu utama dalam proses negosiasi.

Tantangan tambahan bagi proses perdamaian datang dari posisi Hezbollah. Pemimpin organisasi tersebut menegaskan bahwa hanya gencatan senjata penuh dan penarikan total pasukan Israel dari Lebanon yang dapat diterima.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam dialog antara Amerika Serikat dan Iran, tercapainya kesepakatan regional yang lebih luas dan berkelanjutan masih menjadi tantangan besar.

Pada saat yang sama, muncul sinyal kemungkinan dimulainya kembali pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina.

Vladimir Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk mencapai kesepakatan damai, dengan menekankan bahwa setiap solusi harus mempertimbangkan kepentingan keamanan Rusia dan realitas yang muncul akibat perang.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons dengan menyerukan penghentian permusuhan dan dimulainya langkah-langkah konkret menuju perdamaian. Menurut Kyiv, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina tetap menjadi syarat utama tercapainya kesepakatan yang berkelanjutan.