🚨Harga Minyak Turun di Bawah $100 Dukung Optimisme Saham Eropa dan AS

Kontrak berjangka Stoxx Europe 600 naik lebih dari 0,2%, dengan saham-saham Eropa melanjutkan momentum positif setelah rekor tertinggi di Wall Street, level tertinggi baru di pasar Asia, serta penurunan tajam harga minyak di bawah $100 per barel di tengah ekspektasi potensi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.

Penjualan ritel Zona Euro turun 0,1% secara bulanan, dibandingkan ekspektasi pasar untuk penurunan sebesar 0,3%; data sebelumnya tercatat di -0,2%. Secara tahunan, penjualan ritel meningkat 1,2%, sejalan dengan konsensus pasar, meskipun lebih rendah dibanding pembacaan sebelumnya sebesar 1,7%.

Pasar global juga mencatat pelemahan dolar AS dan penurunan imbal hasil obligasi, yang mendukung saham dan logam mulia.

Di Eropa, indeks DAX Jerman menunjukkan kinerja lebih lemah dibanding pasar secara keseluruhan, turun sekitar 0,1% meskipun sentimen regional secara umum tetap positif.