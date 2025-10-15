Pierre-Olivier Gourinchas, Direktur Departemen Riset IMF, bersama Petya Koeva Brooks (Wakil Direktur) dan Deniz Igan (Kepala Divisi), mempresentasikan laporan World Economic Outlook terbaru.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan PDB global sebesar 3.2% pada 2025 dan 3.1% pada 2026, dengan catatan bahwa proses disinflasi melambat dan tekanan harga tetap lebih kuat dari perkiraan sebelumnya. Gourinchas memperingatkan bahwa guncangan tarif AS masih menjadi faktor penekan pasokan, mendorong inflasi lebih tinggi dan menekan laju pertumbuhan. Namun, dampak keseluruhan perang dagang terbukti lebih kecil dari yang dikhawatirkan berkat minimnya aksi balasan dan rantai pasok yang tetap tangguh.

Ketegangan dagang tetap menjadi risiko utama bagi prospek ekonomi global. Dalam skenario negatif IMF, eskalasi lanjutan dapat memangkas output global sekitar 0.3 poin persentase. Gourinchas juga menyoroti fragmentasi geopolitik dan lonjakan investasi AI sebagai dua dinamika utama yang membentuk ekonomi dunia. Selain itu, pelemahan dolar AS membantu meredakan tekanan inflasi impor di banyak negara berkembang.

Regional outlook