Saham stabil dan kontrak berjangka naik setelah pekan yang berat

Pihak hawkish di BOE kemungkinan tidak akan terpengaruh oleh berita terbaru tentang CPI

Harapan untuk pemotongan suku bunga Bank of England (BOE) tetap tinggi, namun masih ada beberapa hambatan yang harus diatasi

Moderasinya inflasi di Inggris diperkirakan akan berlanjut seiring dengan penurunan batas harga energi pada kuartal pertama

Inflasi Inggris mendingin sesuai ekspektasi bulan lalu. Inflasi headline turun menjadi 3,6% dari 3,8%, inflasi inti turun sedikit menjadi 3,4% dari 3,5% pada September, dan inflasi jasa juga melambat menjadi 4,5% dari 4,7%. Meskipun inflasi headline sedikit lebih tinggi dari perkiraan, data ini menjadi bukti tambahan bahwa harga di Inggris telah melewati puncaknya dan kemungkinan akan terus menurun.

Sektor perumahan dan layanan rumah tangga memberikan kontribusi penurunan terbesar pada indeks CPI. Namun, makanan dan minuman non-alkohol memberikan kontribusi kenaikan terbesar. Perlambatan kenaikan harga didorong oleh penurunan harga gas dan listrik berkat efek basis yang menguntungkan, serta perubahan batas harga energi. Harga hotel juga memberikan tekanan turun karena mencatat penurunan bulan lalu.

Kabar baiknya, batas harga energi diperkirakan akan turun sedikit pada kuartal pertama 2026, yang dapat memberikan ruang penurunan lebih lanjut pada inflasi headline ke depan.

Harapan Pemangkasan Suku Bunga BOE Kemungkinan Tidak Akan Naik Lebih Jauh

Laporan hari ini dapat memberikan amunisi tambahan bagi Bank of England untuk memangkas suku bunga bulan depan, meskipun keputusan tersebut diperkirakan tetap sangat ketat. Kami tidak berharap harga futures suku bunga berubah drastis setelah rilis ini. Saat ini pasar sudah memproyeksikan peluang pemangkasan sekitar 80%, dan dengan beberapa anggota hawkish enggan mengubah pendiriannya meski inflasi melemah, tampaknya peluang 80% tersebut menjadi batas atas ekspektasi pasar. Selain itu, masih ada satu lagi laporan pasar tenaga kerja dan satu laporan inflasi sebelum pertemuan BOE Desember, sehingga hasil keduanya dapat menggeser ekspektasi. Hal ini bisa membatasi pelemahan gilts dan pound dalam jangka pendek.

Pelemahan Pound Terbatas Menjelang Pengumuman Budget

Ekspektasi bahwa BOE tetap terbelah dalam pandangan kebijakan moneter juga menahan pelemahan pound. GBP/USD sempat turun ke $1.3129 setelah rilis inflasi, namun kemudian pulih dan kembali ke rentang perdagangannya. Faktor berikutnya yang menjadi penggerak utama pound adalah Budget Inggris. Jika rencana fiskal Rachel Reeves tidak meyakinkan pasar bahwa pemerintah memiliki strategi konsolidasi fiskal yang kredibel, imbal hasil obligasi dapat kembali melonjak—yang dapat menekan pound lebih jauh.

Pound telah bergerak turun sejak pertengahan September seiring penguatan dolar AS. GBP/USD turun 3,5% dalam tiga bulan terakhir. Pair ini stabil di atas $1.30, menandakan resiliensi sterling, meskipun hal ini bisa diuji pada pengumuman Budget minggu depan.

Tanda-Tanda Stabilisasi pada Pasar Saham

Di tempat lain, saham AS kembali melemah pada Selasa. Nasdaq turun 1,2%, sementara S&P 500 memperpanjang penurunan di bawah moving average 50 hari, dengan momentum negatif terus membebani indeks bluechip. Amazon dan Home Depot mengalami penurunan tajam setelah menurunkan proyeksi mereka, mencerminkan melemahnya permintaan perbaikan rumah di AS—sering dianggap indikator awal kekuatan konsumen.

Namun memasuki pertengahan pekan, ada tanda-tanda stabilisasi. Futures Eropa dan AS mengarah ke pembukaan lebih kuat, memunculkan harapan rebound kecil setelah empat hari penurunan tajam.

Meski begitu, November sejauh ini menjadi bulan yang sangat berat bagi aset berisiko. Nasdaq turun lebih dari 5%, S&P 500 turun 3%, dan pasar Eropa mencatat penurunan lebih ringan. Analis menyebut ini sebagai “pullback yang sehat.” Menariknya, penurunan terbesar di S&P 500 bulan ini terjadi pada perusahaan teknologi kecil dan saham terkait kripto, bukan hyperscaler besar—meski harga mereka juga tertekan.

Kami tidak memperkirakan pergerakan besar pada saham AS hari ini, karena fokus pasar akan beralih ke laporan NFP September yang tertunda dan klaim pengangguran awal esok hari—keduanya menjadi penentu sentimen risiko berikutnya.

Yen Mendekati Area Intervensi

Di pasar valas, volatilitas terbaru mendorong yen mendekati area intervensi. Yen menjadi mata uang terlemah kedua di G10 bulan ini dan turun lebih dari 0.8% terhadap USD. Hal ini mendorong USD/JPY kembali naik di atas 155—level tertinggi sejak Februari. Jika menembus level tertinggi tahun 2025 sejauh ini di 158.80, Bank of Japan kemungkinan akan turun tangan untuk menstabilkan yen.