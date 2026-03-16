Informasi Layanan XTB

XTB Indonesia menginformasikan kepada seluruh nasabah mengenai penyesuaian layanan operasional selama periode libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Penyesuaian layanan ini berlaku pada periode 18–24 Maret 2026. Nasabah diharapkan untuk menyesuaikan aktivitas transaksi sesuai dengan informasi berikut.

Informasi Withdrawal (Penarikan Dana)

Pengajuan withdrawal dapat dilakukan pada 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 hingga pukul 16.00 WIB .

Pengajuan withdrawal yang dilakukan pada 18 Maret 2026 setelah pukul 16.00 WIB akan diproses pada 20 Maret 2026 .

Proses penarikan dana tidak tersedia pada 19 Maret 2026 .

Informasi Operasional

Layanan Customer Support tetap beroperasi normal pada tanggal 18-20 Maret serta 23-24 Maret 2026, pukul 09.00 – 00.00 WIB.

Nasabah tetap dapat melakukan deposit melalui bank transfer, e-wallet, dan virtual account selama periode libur, dan transaksi akan diproses seperti biasa.

XTB Indonesia mengimbau seluruh nasabah untuk menyesuaikan aktivitas transaksi selama periode libur tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim Customer Support XTB Indonesia melalui:

Telepon : 021-50151888

Email : support@xtb.id

Live Chat : Melalui aplikasi XTB