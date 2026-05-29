Kontrak futures S&P 500 dan Nasdaq 100 naik 0,1%, sementara Dow Jones menguat 0,2% menjelang sesi perdagangan terakhir bulan Mei — bulan yang terbukti sangat kuat bagi pasar saham global. Narasi kecerdasan buatan (AI) tetap menjadi pendorong utama pasar, dengan laporan keuangan Dell yang dirilis setelah penutupan pasar sebelumnya memicu lonjakan besar dan mendorong seluruh sektor komputer bergerak naik tajam.

Dell melaporkan kenaikan pendapatan AI hampir sembilan kali lipat dibanding tahun lalu dan menaikkan proyeksi pendapatan tahun penuh menjadi USD 165–169 miliar dengan EPS sebesar USD 17,90 — jauh di atas ekspektasi analis sebesar USD 142,5 miliar dan EPS USD 13,09.

Hasil Dell menjadi faktor utama yang membentuk sentimen pasar hari ini. Perusahaan tersebut bergabung dengan kelompok "dinosaurus teknologi" yang menemukan kehidupan kedua melalui AI, sebagaimana pernah dialami Intel, Cisco, dan Nokia di masa lalu.

Namun demikian, Goldman Sachs memperkirakan dana pensiun akan melakukan penjualan saham senilai sekitar USD 14 miliar sebagai bagian dari rebalancing bulanan. Angka tersebut menjadi estimasi terbesar ke-12 sejak tahun 2000.

Kinerja Sektor

Sektor teknologi dan perangkat keras komputer menjadi pemenang utama perdagangan hari ini:

Dell (DELL) +35%

Hewlett Packard Enterprise (HPE) +17%

NetApp (NTAP) +19%

HP Inc. (HPQ) +7%

Sementara itu, saham-saham yang mengalami tekanan terbesar hari ini berasal dari sektor antariksa, apparel, dan keamanan siber:

AST SpaceMobile (ASTS) -15%

Gap (GPS) -15%

Sumber: XTB

