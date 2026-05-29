Kontrak futures S&P 500 dan Nasdaq 100 naik 0,1%, sementara Dow Jones menguat 0,2% menjelang sesi perdagangan terakhir bulan Mei — bulan yang terbukti sangat kuat bagi pasar saham global. Narasi kecerdasan buatan (AI) tetap menjadi pendorong utama pasar, dengan laporan keuangan Dell yang dirilis setelah penutupan pasar sebelumnya memicu lonjakan besar dan mendorong seluruh sektor komputer bergerak naik tajam.
Dell melaporkan kenaikan pendapatan AI hampir sembilan kali lipat dibanding tahun lalu dan menaikkan proyeksi pendapatan tahun penuh menjadi USD 165–169 miliar dengan EPS sebesar USD 17,90 — jauh di atas ekspektasi analis sebesar USD 142,5 miliar dan EPS USD 13,09.
Hasil Dell menjadi faktor utama yang membentuk sentimen pasar hari ini. Perusahaan tersebut bergabung dengan kelompok "dinosaurus teknologi" yang menemukan kehidupan kedua melalui AI, sebagaimana pernah dialami Intel, Cisco, dan Nokia di masa lalu.
Namun demikian, Goldman Sachs memperkirakan dana pensiun akan melakukan penjualan saham senilai sekitar USD 14 miliar sebagai bagian dari rebalancing bulanan. Angka tersebut menjadi estimasi terbesar ke-12 sejak tahun 2000.
Kinerja Sektor
Sektor teknologi dan perangkat keras komputer menjadi pemenang utama perdagangan hari ini:
- Dell (DELL) +35%
- Hewlett Packard Enterprise (HPE) +17%
- NetApp (NTAP) +19%
- HP Inc. (HPQ) +7%
Sementara itu, saham-saham yang mengalami tekanan terbesar hari ini berasal dari sektor antariksa, apparel, dan keamanan siber:
- AST SpaceMobile (ASTS) -15%
- Gap (GPS) -15%
Sumber: XTB
Informasi Perusahaan
Dell (DELL) +35% – Dell menjadi bintang utama musim laporan keuangan kali ini. Perusahaan menaikkan proyeksi pendapatan tahun penuh menjadi USD 165–169 miliar, jauh di atas konsensus pasar sebesar USD 142,5 miliar. Pendapatan dari server AI melonjak hampir sembilan kali lipat secara tahunan. Sejumlah analis menyebut hasil ini sebagai "breakout quarter" dan mulai membandingkan Dell dengan Intel maupun Cisco sebagai pemain lama yang kembali menjadi penerima manfaat utama dari ledakan AI.
Gap (GPS) -15% – Raksasa ritel pakaian ini memangkas proyeksi pertumbuhan penjualan tahunan menjadi 1–2%, dari sebelumnya 2–3%. Pendapatan kuartal pertama tercatat USD 3,50 miliar, sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar USD 3,52 miliar. Masalah utama berasal dari kinerja merek Old Navy yang masih lemah dan membebani hasil keseluruhan perusahaan.
AST SpaceMobile (ASTS) -11–15% – Saham AST SpaceMobile anjlok setelah roket New Glenn milik Blue Origin meledak di landasan peluncuran saat uji darat pada Kamis malam di Florida.
NetApp (NTAP) +15–19% and Okta (OKTA) +7–8% – Kedua perusahaan melampaui ekspektasi pasar. NetApp membukukan pertumbuhan kuat pada bisnis penyimpanan data dan menaikkan proyeksi tahunan. Sementara itu, Okta — pemimpin di sektor manajemen identitas digital — meningkatkan panduan pendapatan tahunan dan berhasil mengalahkan konsensus analis pada hampir seluruh metrik utama.
