Informasi Layanan XTB - Jumat Agung 2026

XTB Indonesia menginformasikan penyesuaian layanan operasional sehubungan dengan perayaan Jumat Agung tahun 2026. Penyesuaian ini berlaku pada tanggal 3 April 2026.
Penyesuaian Jam Perdagangan
- Perdagangan pada hari Jumat, 3 April 2026 ditutup. Pasar akan kembali dibuka pada hari Senin, 6 April 2026 pukul 20.30 WIB.
Informasi Withdrawal (Penarikan Dana)
- Pengajuan withdrawal pada hari Kamis, 2 April 2026 setelah pukul 16.00 WIB akan diproses pada hari Senin, 6 April 2026.
- Pada hari Jumat, 3 April 2026, proses withdrawal tidak tersedia.
Layanan Operasional XTB Indonesia
- Customer Support tetap beroperasi pada hari Jumat, 3 April 2026 pukul 09.00–00.00 WIB.
- Deposit melalui bank transfer, e-wallet, dan virtual account tetap tersedia dan diproses seperti biasa.
XTB Indonesia mengimbau seluruh nasabah untuk menyesuaikan aktivitas transaksi selama periode libur dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim Customer Support XTB Indonesia melalui:
Telepon : 021-50151888
Email : support@xtb.id
Live Chat : Melalui aplikasi XTB
