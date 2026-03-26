Iran mengizinkan 10 tanker minyak melintas di Selat Hormuz sebagai sinyal diplomatik⚓

Iran telah mengizinkan sepuluh kapal tanker minyak untuk melintas secara bebas melalui Selat Hormuz yang strategis - ini merupakan “hadiah bernilai besar” yang sebelumnya disebut secara samar oleh Donald Trump awal pekan ini. Delapan kapal melintas lebih awal minggu ini, dengan dua kapal tambahan menyusul kemudian. Di antara kapal tersebut terdapat kapal berbendera Pakistan. Melalui langkah ini, Teheran berupaya menunjukkan bahwa mereka serius dalam negosiasi dan siap mengakhiri konflik.

Perlu diingat bahwa Selat Hormuz merupakan chokepoint penting bagi perdagangan komoditas global. Sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur ini, sehingga setiap tanda de-eskalasi dari Iran dapat meredakan premi risiko yang telah tercermin dalam harga WTI dan Brent. Jika langkah ini berujung pada pembukaan ekspor Iran yang lebih luas, pasar global dapat menyerap lebih dari satu juta barel tambahan per hari, yang dikombinasikan dengan cadangan strategis AS akan memberikan dukungan nyata bagi penurunan harga bahan bakar dan meredakan tekanan inflasi bagi konsumen Amerika.

Namun demikian, harga minyak tetap mempertahankan momentum kenaikannya hari ini, dengan harga kembali menembus di atas $100 per barel. Saham perusahaan penambangan minyak seperti Exxon Mobil dan Chevron terus memperlebar laju penguatannya.

Sumber: xStation