Micron muncul sebagai salah satu penerima manfaat terbesar dari ledakan kecerdasan buatan (AI), dan sahamnya menjadi salah satu performer terbaik di seluruh indeks S&P 500 tahun ini. Meski terjadi lonjakan besar pada hasil keuangan dan permintaan memori untuk AI mencapai rekor tertinggi, perusahaan ini juga tetap menjadi salah satu saham termurah di sektor semikonduktor. Bagi sebagian investor, kondisi ini terlihat sebagai peluang investasi, tetapi semakin banyak analis yang mulai percaya bahwa valuasi rendah tersebut bisa menjadi sinyal peringatan dibanding lampu hijau untuk terus membeli.

Micron naik seperti Nvidia, tetapi dihargai seperti saham siklikal

Micron saat ini diperdagangkan di sekitar 10 kali estimasi laba, menjadikannya perusahaan termurah di Philadelphia Semiconductor Index. Di saat yang sama, Micron juga termasuk salah satu perusahaan termurah di seluruh S&P 500. Ini merupakan situasi yang sangat tidak biasa mengingat besarnya reli harga saham perusahaan.

Saham Micron telah naik lebih dari 1.000% sejak akhir 2024, sementara perusahaan juga sudah masuk ke kelompok elit perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas USD 1 triliun. Pada Mei saja, saham naik sekitar 80%, menjadi performa bulanan terbaik dalam lebih dari 40 tahun terakhir.

Fundamental perusahaan juga terlihat sangat impresif. Pada kuartal terakhir, pendapatan Micron hampir melonjak tiga kali lipat secara tahunan, mencatat tingkat pertumbuhan tercepat sejak data historis dimulai pada 1990. Permintaan HBM memory yang digunakan pada server AI dan data center masih sangat besar, sementara investasi perusahaan teknologi dalam infrastruktur AI terus meningkat pesat.

Namun paradoksnya, pasar masih menilai Micron lebih seperti produsen memori komoditas dibanding pemimpin strategis revolusi AI.

Valuasi rendah... sinyal bahaya bagi investor?

Dalam pasar memori, valuasi yang sangat rendah secara historis sering muncul mendekati puncak siklus pertumbuhan laba. Pasar biasanya mengasumsikan bahwa margin dan hasil keuangan yang sangat tinggi sulit dipertahankan, sehingga fase berikutnya akan diwarnai perlambatan permintaan dan penurunan profitabilitas.

Karena itu, sebagian investor melihat valuasi Micron saat ini sebagai sinyal peringatan. Menurut AGF Investments, pasar mungkin khawatir bahwa peningkatan kinerja perusahaan sudah mencapai titik ekstrem dan pertumbuhan berikutnya akan semakin sulit dicapai.

Ledakan saat ini memang terlihat menyerupai puncak klasik siklus industri memori, meskipun kali ini skalanya jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Pertanyaan utamanya adalah apakah booming AI benar-benar telah mengubah industri semikonduktor secara permanen.

Jika Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Meta terus menggelontorkan dana ratusan miliar dolar untuk pembangunan data center AI selama bertahun-tahun, maka sifat siklikal industri memori kemungkinan mulai berubah. Inilah sebabnya Wall Street mulai mempertimbangkan model valuasi baru bagi perusahaan seperti Micron.

AI dapat mengubah cara valuasi Micron secara total

Semakin banyak analis percaya bahwa Micron seharusnya dinilai lebih seperti Nvidia dibanding produsen DRAM atau NAND tradisional. Analis UBS Timothy Arcuri menilai AI kemungkinan menjadi perubahan struktural permanen bagi industri semikonduktor, bukan sekadar siklus teknologi sementara.

Saat ini Nvidia diperdagangkan di sekitar 21 kali estimasi laba — lebih dari dua kali valuasi Micron. Karena itu UBS menaikkan target multiple valuasi Micron dan menetapkan salah satu target harga tertinggi di Wall Street, yang mengindikasikan potensi kenaikan sekitar 75% dalam 12 bulan ke depan.

Skenario bullish ini terutama didasarkan pada fakta bahwa investasi AI belum menunjukkan tanda perlambatan. Perusahaan teknologi terbesar masih terus mengalokasikan ratusan miliar dolar untuk pembangunan data center dan pengembangan infrastruktur AI, sementara high-bandwidth memory tetap menjadi salah satu komponen paling penting di pasar tersebut.

Jika tren ini bertahan selama bertahun-tahun, Micron bisa berhenti bergerak seperti perusahaan siklikal tradisional.

Namun sinyal teknikal mulai memperingatkan overheating pasar

Meski narasi fundamental sangat kuat, semakin banyak sinyal peringatan muncul dari sisi teknikal. Skala kenaikan saham dalam beberapa waktu terakhir sangat agresif, dan Micron mencatat bulan terbaiknya dalam beberapa dekade terakhir, dengan beberapa sesi perdagangan bahkan melonjak hampir 20%.

RSI saham kini sudah berada pada level yang dianggap sangat overbought.

Akibatnya, pasar mungkin mulai mendekati apa yang disebut sebagai “climax move” — fase akhir reli bullish yang sangat agresif dan sering kali diikuti koreksi tajam.

Saat ini, rata-rata target analis Wall Street justru berada di bawah harga saham saat ini dan mengindikasikan potensi penurunan sekitar 25% dalam 12 bulan ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar masih sangat terpecah dalam menilai masa depan Micron.

Di satu sisi, investor melihat transformasi bersejarah industri memori berkat AI. Namun di sisi lain, masih terdapat risiko bahwa euforia saat ini hanyalah puncak ekstrem lain dari siklus klasik industri semikonduktor, dan pasar memori akhirnya kembali menghadapi kelebihan pasokan.

Perusahaan sendiri memperkirakan kekurangan pasokan memori masih akan berlanjut hingga 2027.

Sumber: xStation5