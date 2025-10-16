AI diterapkan luas di seluruh organisasi untuk menekan biaya dan mempercepat operasional.

J.B. Hunt (JBHT.US) mencatat kenaikan 18% setelah rilis hasil Q3 2025 yang kuat.

J.B. Hunt merilis laporan keuangan kuartal ketiga 2025 setelah penutupan pasar kemarin. Hasilnya solid meski pendapatan relatif datar di $3.05 miliar. Laba operasional naik 8% menjadi $242.7 juta, sementara EPS meningkat 18% ke $1.76, didorong oleh pengurangan biaya struktural, produktivitas yang lebih tinggi, dan turunnya biaya transportasi eksternal — meski sebagian diimbangi kenaikan upah pengemudi dan biaya peralatan.

CEO Shelley Simpson menegaskan kepercayaan terhadap strategi jangka panjang perusahaan yang berfokus pada keunggulan operasional, keselamatan, dan disiplin biaya.

Metrik Keuangan Utama

Pendapatan: $3.05 miliar (≈ flat YoY)

$3.05 miliar (≈ flat YoY) Laba Operasional: $242.7 juta (+8% YoY)

$242.7 juta (+8% YoY) Earnings per Share (EPS): $1.76 (vs. $1.49; +18%)

$1.76 (vs. $1.49; +18%) JBI (Intermodal): Pendapatan $1.52 miliar (-2%); Laba Operasional $125 juta (+12%); Volume -1% (East +6%, Transcon -6%).

Pendapatan $1.52 miliar (-2%); Laba Operasional $125 juta (+12%); Volume -1% (East +6%, Transcon -6%). DCS (Dedicated Contract Services): Pendapatan $864 juta (+2%); Laba Operasional $104.3 juta (+9%); Produktivitas +3%; Truck count -1%; Retensi ~95%.

Pendapatan $864 juta (+2%); Laba Operasional $104.3 juta (+9%); Produktivitas +3%; Truck count -1%; Retensi ~95%. ICS (Integrated Capacity Solutions): Pendapatan $276 juta (-1%); Laba Operasional $(0.8) juta (membaik dari $(3.3) juta); Margin Bruto 15%.

Pendapatan $276 juta (-1%); Laba Operasional $(0.8) juta (membaik dari $(3.3) juta); Margin Bruto 15%. FMS (Final Mile Services): Pendapatan $206 juta (-5%); Laba Operasional $6.9 juta (-42%).

Pendapatan $206 juta (-5%); Laba Operasional $6.9 juta (-42%). JBT (Truckload): Pendapatan $190 juta (+10%); Laba Operasional $7.4 juta (-9%); Muatan +14%.

Meskipun hasil antar-segmen bervariasi, efisiensi meningkat berkat disiplin biaya dan perbaikan jaringan operasional.

Program penghematan biaya senilai $100 juta juga berjalan lebih cepat dari target, dengan lebih dari $20 juta penghematan direalisasikan di Q3. Sebagian besar manfaat diperkirakan akan muncul pada 2026.

J.B. Hunt memperluas implementasi AI di seluruh lini bisnis, dengan sekitar 50 agen AI aktif yang telah:

Mengotomatisasi 60% panggilan pengecekan dengan carrier,

Mengotomatisasi 73% penerimaan pesanan,

Menghasilkan ~80% faktur tanpa sentuhan manusia,

Memproduksi 2 juta penawaran dinamis per tahun,

Menghemat sekitar 100.000 jam kerja per tahun.

Tantangan

Biaya gaji, tunjangan, dan asuransi tetap menjadi tantangan utama untuk perencanaan tahun 2026. Manajemen memperkirakan industri membutuhkan kenaikan harga satu digit untuk memulihkan profitabilitas secara menyeluruh.

J.B. Hunt (JBHT.US)

Saat ini, saham J.B. Hunt naik hampir 19%, menguji level tertinggi sejak Februari — mencerminkan kepercayaan investor terhadap efisiensi dan transformasi digital perusahaan.