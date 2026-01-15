JP Morgan dan Goldman Sachs Setelah Earnings: Kinerja Kuat, Tapi Pasar Tetap Selektif

Dua pemain utama di industri investment banking Amerika Serikat merilis laporan keuangan mereka hari ini sebelum pembukaan pasar Wall Street. Dalam perdagangan pra-pembukaan, saham Goldman Sachs melemah sekitar 1.5%, sementara Morgan Stanley sempat menguat lebih dari 1% sebelum memangkas seluruh kenaikannya.

Morgan Stanley

Morgan Stanley mencatat hasil yang lebih baik dari ekspektasi pasar baik dari sisi laba per saham (EPS) maupun pendapatan. EPS tercatat sebesar 2.68, melampaui konsensus di level 2.41, sementara pendapatan mencapai USD 17.9 miliar dibandingkan ekspektasi USD 17.7 miliar. Laba bersih perusahaan tercatat sebesar USD 4.4 miliar.Kinerja ini mencerminkan peningkatan pendapatan dibandingkan kuartal sebelumnya, meskipun laba bersih sedikit menurun. Segmen trading dan manajemen aset menjadi kontributor utama pertumbuhan kinerja. Dewan direksi menyetujui dividen kuartalan sebesar USD 1 per saham, tidak berubah dari dua pembayaran sebelumnya.



MS.US (D1)

Sumber: xStation5

Goldman Sachs

Goldman Sachs mencatat kejutan positif yang signifikan pada sisi laba. EPS mencapai USD 14, jauh di atas ekspektasi pasar di level USD 11.6, mencerminkan kenaikan sekitar 15% secara kuartalan.

Namun, pendapatan justru mengecewakan. Total pendapatan tercatat USD 13.45 miliar, di bawah estimasi USD 14.5 miliar dan turun sekitar 10% dibandingkan kuartal sebelumnya. Sumber kejutan positif datang dari segmen asset management dan advisory, yang masing-masing mencatat pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 25%.

Salah satu perhatian utama investor adalah kenaikan biaya operasional yang cukup tajam, naik 18% secara tahunan pada kuartal keempat. Meski demikian, dewan direksi tetap menaikkan dividen dari USD 4 menjadi USD 4.5 per saham.



GS.US (D1)

Sumber: xStation5