Baca selengkapnya
14.53 · 27 Maret 2026

Kalender Ekonomi: Akhir minggu tenang untuk pasar

Hari ini, Jumat terakhir di bulan Maret, menghadirkan kalender makroekonomi yang relatif tenang. Meskipun ada beberapa rilis dari Eropa dan Amerika Serikat, hari ini termasuk ringan dari segi data utama yang dapat memicu pergerakan pasar yang lebih kuat. Perhatian investor terutama tertuju pada laporan sore dari AS - data University of Michigan terakhir - yang secara tradisional memberikan wawasan penting mengenai sentimen konsumen dan ekspektasi inflasi.

Kalender Ekonomi (GMT +7):

14.00 – Inggris: Penjualan Ritel (Februari)

  • m/m: -0,4% (perkiraan: -0,7%, sebelumnya: 2,0%)

  • y/y: 2,5% (perkiraan: 2,1%, sebelumnya: 4,8%)

21.00 – Amerika Serikat: University of Michigan Consumer Sentiment Index (Maret, final)

  • Sentimen indeks: perkiraan 54 (sebelumnya: 56,6)

  • Ekspektasi inflasi jangka pendek: 3,4% (tidak berubah)

  • Ekspektasi inflasi jangka panjang: perkiraan 3,2% (sebelumnya: 3,3%)

22.30 - Amerika Serikat: Pidato Mary Daly (Fed San Francisco)

22.40 - Amerika Serikat: Pidato Anna Paulson (Fed Philadelphia)

23.00 - Eurozone: Pidato Isabel Schnabel (ECB)

00.00 - Amerika Serikat: Baker Hughes Rig Count (mingguan)

  • perkiraan: 415 (sebelumnya: 414)
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
