Kalender Ekonomi: Apakah PCE yang sudah usang masih bisa menggerakkan pasar?

Pada hari Kamis, investor kembali menghadapi tekanan dari gejolak konflik Timur Tengah, seiring front Israel di Lebanon memicu kontroversi di tengah gencatan senjata yang telah dicapai dengan Iran. Perdana Menteri Israel berada di bawah tekanan terkait "janji yang tidak terpenuhi" mengenai perubahan rezim Iran, yang menunjukkan bahwa suasana pembicaraan damai masih jauh dari stabil.

Karena situasi yang sangat dinamis di Timur Tengah, data makroekonomi AS hari ini kemungkinan memiliki dampak yang lebih kecil terhadap pasar dibandingkan biasanya. Laporan inflasi PCE bulan Februari dan belanja konsumen dianggap sudah usang, karena tidak mencerminkan harga minyak saat ini yang berada di atas $90 per barel. Meskipun demikian, jika data inflasi inti PCE secara tak terduga lebih tinggi - tetap di atas 3,1% - hal ini dapat secara signifikan memperkuat dolar AS.

Di Polandia, perhatian tertuju pada Dewan Kebijakan Moneter (RPP). Pasar memperkirakan suku bunga akan tetap tidak berubah di level 3,75%. Dalam konferensi pers Gubernur NBP, nada yang hati-hati dan berbasis data diperkirakan akan mendominasi.

