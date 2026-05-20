🌍 Geopolitik

Iran / USA: Trump menyatakan pada hari Selasa bahwa AS mungkin terpaksa kembali menyerang Iran — sehari setelah ia membatalkan serangan yang telah direncanakan menyusul diterimanya proposal perdamaian dari Iran. Di sisi lain, Iran mengajukan proposal yang menuntut kompensasi perang dan penarikan pasukan AS. Selat Hormuz tetap efektif tertutup.

Diplomasi global: Xi Jinping hari ini menjadi tuan rumah bagi Vladimir Putin di Beijing — kurang dari seminggu setelah kunjungan besar Donald Trump ke China. Perdana Menteri Jepang Takaichi sedang menyelesaikan pertemuan puncak di Seoul, Perdana Menteri India Modi berada di Roma, dan Perdana Menteri Hungaria Magyar melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Polandia.

📊 Ekonomi dan Bank Sentral

Fed: Gubernur Paulson (Philadelphia Fed) menyatakan bahwa kebijakan saat ini sudah tepat, namun pasar benar dalam memperkirakan kenaikan suku bunga lebih lanjut atau periode penahanan suku bunga yang lebih lama. Dalam komentar lanjutan, ia menggambarkan risiko saat ini sebagai “super-elevated” dan secara eksplisit membuka kemungkinan kenaikan suku bunga apabila pertumbuhan ekonomi melampaui potensi. Risalah rapat The Fed bulan April akan dipublikasikan malam ini — menandai perbedaan pandangan terbesar dalam voting sejak 1992.

ECB: Kocher, Ketua Governing Council, menyatakan di televisi bahwa kenaikan suku bunga pada pertemuan Juni (11 Juni) menjadi tidak terelakkan jika Selat Hormuz tetap tertutup. Nagel menambahkan bahwa ECB mungkin dipaksa bertindak pada Juni akibat shock energi yang dipicu Iran.

PBOC / China: Bank sentral China mempertahankan suku bunga LPR tidak berubah untuk ke-12 kalinya berturut-turut (1-year: 3,00%, 5-year: 3,50%). PBOC menetapkan fixing USD/CNY di 6,8397, jauh di atas estimasi pasar sebesar 6,8072.

United Kingdom: Laporan CPI April dipublikasikan hari ini — estimasi menunjukkan inflasi tahunan turun menjadi 3,0% dari sebelumnya 3,3%. Efek basis berasal antara lain dari kesalahan data Department for Transport tahun 2025 dan kenaikan tajam tarif air tahun lalu, meskipun hal tersebut tidak mengubah tren inflasi inti. Gubernur Bailey juga dijadwalkan memberikan kesaksian di hadapan Treasury Committee Parlemen hari ini.

📉 Pasar — Sentimen Umum

Yield obligasi AS tenor 10 tahun naik ke level tertinggi 16 bulan di 4,687%, sementara obligasi tenor 30 tahun mencapai 5,198% — level tertinggi sejak 2007. Pasar obligasi global sedang mengalami aksi jual tajam yang dipicu kekhawatiran inflasi. Futures indeks Eropa mengindikasikan pembukaan sekitar -0,5%.

Wall Street menutup sesi perdagangan kemarin dalam tekanan: S&P 500 (US500) turun 0,06%, sementara Nasdaq (US100) hampir tidak berubah (+0,01%). Indeks Eropa: DAX (DE40) -0,23% pada pre-market, EU50 -0,35%, dan UK100 -0,31%.

🌏 Asia

Nikkei 225 (JP225) turun 1,6% hari ini, KOSPI turun 2%, dan indeks MSCI Asia-Pacific ex-Japan turun 0,7%. Indeks Asia mencatat penurunan untuk sesi keempat berturut-turut di bawah tekanan kenaikan yield obligasi.

Blue chips China (CSI300) turun 0,4%, sementara Hang Seng melemah 0,7%. Saham Samsung Electronics turun setelah lebih dari 47.000 pekerja mengumumkan aksi mogok pada hari Kamis menyusul gagalnya mediasi di Seoul.

🛢️ Komoditas

Minyak Brent bertahan di atas USD 110 per barel (USD 111,07, -0,2%), sementara WTI berada di USD 103,69 (-0,28%). Laporan private API menunjukkan penurunan stok minyak mentah mingguan untuk kelima kalinya berturut-turut sebesar 9,1 juta barel, sementara stok bensin turun 5,8 juta barel. Hari ini pukul 16:30 CET, laporan penting EIA akan dirilis dan dapat memperkuat narasi pengetatan pasokan.

Dalam skenario bullish-nya, Citi memperkirakan harga Brent dapat mencapai USD 150 dalam jangka pendek, dengan alasan pasar masih meremehkan risiko gangguan pasokan. Namun perlu dicatat bahwa dua supertanker China yang membawa 4 juta barel minyak Timur Tengah telah meninggalkan Selat Hormuz setelah menunggu lebih dari dua bulan — pergerakan pertama seperti ini dalam waktu lama.

Emas turun 0,22% ke sekitar USD 4.471 per ounce — level terendah sejak akhir Maret — di bawah tekanan penguatan dolar AS. Sementara itu, perak naik 0,31% ke USD 73,83.

🏢 Perusahaan

NVIDIA (NVDA): Hari ini setelah penutupan perdagangan Wall Street — laporan keuangan Q1 2026. Pendapatan diperkirakan sekitar USD 79 miliar (+80% YoY). Opsi pasar mengindikasikan potensi pergerakan kapitalisasi pasar sekitar USD 350 miliar.

Target (TGT): Laporan Q1 akan dirilis sebelum pasar dibuka. EPS diperkirakan USD 1,46 dengan pendapatan USD 24,64 miliar. Perusahaan sedang menjalani restrukturisasi di bawah CEO baru Fiddlek dan telah menunjuk mantan direktur Walmart sebagai kepala supply chain. Saham telah turun lebih dari 40% dalam lima tahun terakhir, namun naik 30% tahun ini.

TJX, Lowe's: Laporan earnings dirilis hari ini sebelum pembukaan pasar di Eropa dan AS. Walmart (WMT) dan Ralph Lauren (RL) akan melaporkan kinerja besok sebelum pasar dibuka.

₿ Cryptocurrencies

Bitcoin naik +0,25% ke kisaran USD 77.005–USD 77.209. Pergerakannya tergolong moderat di tengah volatilitas pasar tradisional — BTC masih bertahan di atas USD 77 ribu meskipun sentimen risk-off global meningkat.

🔑 Apa yang Ditunggu Pasar Hari Ini?

Sesi perdagangan Eropa hari ini akan didominasi oleh laporan keuangan NVIDIA setelah penutupan Wall Street — menjadi katalis utama bagi seluruh sektor teknologi dan AI. Sebelumnya, perhatian pasar akan tertuju pada data CPI Inggris (sekitar pukul 08:00 CET), kesaksian Gubernur Bailey, serta laporan EIA pukul 16:30 CET. Pada malam hari, risalah rapat The Fed akan menjadi fokus utama, dengan pasar mencari petunjuk mengenai arah suku bunga ke depan.

Dengan yield Treasury 10 tahun berada di level tertinggi lebih dari satu tahun dan situasi geopolitik yang masih tegang, laporan keuangan Nvidia mungkin menjadi satu-satunya faktor yang mampu membalikkan sentimen negatif pasar saat ini.