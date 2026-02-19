Kalender Ekonomi AS: Trade & Claims🔎

Kalender makroekonomi hari ini relatif ringan. Rilis utama adalah neraca perdagangan AS bulan Desember. Dalam konteks target Donald Trump untuk menurunkan defisit, data ini penting baik dari sisi tren maupun dampak kebijakan tarif yang telah diberlakukan. Konsensus memperkirakan defisit sebesar -55,5 miliar USD dibandingkan -56,8 miliar USD pada November.

Selain itu, pasar juga akan menerima data klaim pengangguran mingguan. Angka klaim tetap stabil di kisaran 210–240 ribu, mengindikasikan pasar tenaga kerja yang relatif seimbang. Untuk rilis kali ini, ekspektasi berada di 225 ribu dibandingkan 227 ribu pada pekan sebelumnya.

Kamis, 19 Februari