Morning Wrap (24.02.2026)

Gelombang jual akibat kekhawatiran AI yang sempat memicu scare trade mulai mereda, namun sesi AS kemarin tetap sangat lemah. DJIA turun lebih dari 1,65%, sementara Nasdaq 100 terkoreksi sekitar 1,2%.
Saham sektor perangkat lunak kembali tertekan. IBM anjlok 11% setelah merilis fungsi baru berbasis Anthropic Claude, memicu kekhawatiran bahwa AI generatif dapat menggerus model bisnis tradisional.
Di sisi lain, bursa Asia justru menguat meskipun Wall Street melemah. Futures indeks saham AS naik sekitar 0,2%, sementara saham Eropa juga diperkirakan dibuka lebih kuat.
Investor melakukan rotasi ke produsen chip sebagai “picks and shovels” dalam rantai pasok AI. SK Hynix, Samsung, dan TSMC mencetak level tertinggi baru, mencerminkan fokus pasar pada infrastruktur AI dibanding aplikasi akhirnya.
Penguatan Asia terjadi setelah penurunan tajam di AS yang dipimpin saham teknologi, pengiriman, dan pembayaran, menyusul laporan Citrini Research yang menyoroti risiko AI terhadap berbagai industri.
Tekanan juga diperparah ketidakpastian kebijakan tarif terkait Trump.
Secara regional, Korea Selatan naik 2%, Taiwan melonjak 2,7%, dan China menguat setelah kembali dibuka pasca libur Tahun Baru Imlek. Logam mulia terkoreksi setelah empat hari kenaikan, dipengaruhi pembukaan kembali Shanghai Exchange. Imbal hasil obligasi AS naik tipis seiring meredanya permintaan aset lindung nilai.
Emas dan silver turun setelah empat hari berturut-turut mengalami kenaikan, dan obligasi pemerintah AS (Treasuries) melepaskan sebagian kenaikan seiring dengan meredanya permintaan aset safe-haven.
MSCI Asia Pacific Index berbalik naik sekitar 0,2% setelah sempat melemah.
Bitcoin turun sekitar 2% dan bergerak di kisaran USD 63.000 setelah tekanan jual berlanjut.
Di sisi geopolitik teknologi, pemerintahan Trump menilai model AI terbaru DeepSeek dari China kemungkinan dilatih menggunakan chip AI tercanggih Nvidia, yang dapat meningkatkan ketegangan teknologi antara AS dan China.
