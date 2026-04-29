Apa yang perlu diperhatikan selama sesi hari ini?

• Peristiwa utama hari ini adalah keputusan suku bunga oleh The Fed (20:00) dan Bank of Canada (15:45) – dalam kedua kasus, suku bunga diperkirakan tetap tidak berubah, namun konferensi pers (Powell pada 20:30, BoC pada 16:30) dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan ke depan di tengah inflasi tinggi yang didorong oleh energi.

• Data pesanan barang tahan lama, izin pembangunan, dan pembangunan rumah baru di AS (14:30) akan memberikan gambaran kondisi ekonomi riil AS. Data resmi EIA mengenai persediaan minyak mentah akan mengonfirmasi atau membantah laporan API kemarin.

• Malam ini menjadi puncak musim earnings—sebanyak empat perusahaan megacap akan melaporkan hasil setelah penutupan pasar: Microsoft, Meta Platforms, Alphabet, dan Amazon. Perusahaan-perusahaan ini memiliki bobot yang sangat besar dalam indeks S&P 500 dan Nasdaq, sehingga hasilnya dapat menentukan arah pasar dalam beberapa minggu ke depan. Investor tidak hanya mengharapkan hasil di atas ekspektasi, tetapi juga bukti konkret monetisasi AI, pertumbuhan cloud, serta profitabilitas yang berkelanjutan di tengah kenaikan biaya. Pasar saat ini terus membeli setiap penurunan dengan harapan adanya konsesi geopolitik lebih lanjut, namun secara fundamental belum ada perubahan signifikan—kurangnya katalis baru, dengan harga minyak di atas $100 dan Selat Hormuz yang masih ditutup, menjadi ancaman nyata bagi kelanjutan reli pasar.

