Jadwal makroekonomi global untuk sesi Eropa dan Amerika Utara relatif sepi setelah serangkaian rilis penting sebelumnya. Pasar telah mencerna keputusan Reserve Bank of Australia yang menaikkan suku bunga — sebuah langkah yang bertentangan dengan proyeksi beberapa bank investasi yang sebelumnya memperkirakan RBA akan menahan suku bunga lebih lama. Sementara itu, data inflasi dari Prancis kembali mengejutkan ke arah yang lebih rendah. Inflasi tahunan Prancis (CPI) melambat menjadi hanya 0.3% year-on-year, jauh di bawah konsensus 0.6% dan turun signifikan dari level sebelumnya 0.8%. Secara bulanan, harga bahkan tercatat turun tajam sebesar 0.3%.

Fokus utama pelaku pasar pekan ini tetap tertuju pada kelumpuhan operasional di Washington. Shutdown pemerintah AS yang masih berlangsung telah menghentikan operasional sejumlah lembaga federal penting, termasuk Bureau of Labor Statistics (BLS). Akibatnya, laporan Non-Farm Payrolls (NFP) yang sangat dinantikan dan semula dijadwalkan rilis pada Jumat ini secara resmi ditunda.

Dengan absennya data ketenagakerjaan utama AS, agenda hari ini bergeser ke arah komunikasi bank sentral, data inventori swasta, serta pembaruan kondisi pasar tenaga kerja Selandia Baru. Investor juga tetap memantau ketat musim laporan keuangan emiten, dengan AMD dijadwalkan merilis kinerja setelah penutupan pasar New York.

Kalender Ekonomi (Seluruh waktu GMT)

13:00 – Pidato Barkin (The Fed)

14:40 – Pidato Bowman (The Fed)

21:40 – Laporan Mingguan Persediaan Minyak API

21:45 – Data Pasar Tenaga Kerja Selandia Baru (Q4): Perubahan Ketenagakerjaan: Est. 0.5% q/q; Sebelumnya 0.5% q/q Indeks Biaya Tenaga Kerja: Est. 0.3% q/q; Sebelumnya 0.0% q/q Tingkat Pengangguran: Est. 5.3%; Sebelumnya 5.3%

22:00 – PMI Jasa Australia: Est. 56; Sebelumnya 51.1

Kalender Laporan Keuangan Emiten

AMD (AMD.US) – Setelah penutupan pasar

Merck (MRK.US) – Pra-pembukaan pasar

PepsiCo (PEP.US) – Pra-pembukaan pasar

Pfizer (PFE.US) – Pra-pembukaan pasar

AMD diperkirakan membukukan pendapatan sebesar USD 9.67 miliar, mencerminkan pertumbuhan 27% secara tahunan. Jika target ini tercapai, kinerja tersebut akan melanjutkan momentum positif dari Q3, di mana pendapatan AMD melampaui konsensus sebesar 5%. Konsensus EPS saat ini berada di level USD 1.32. Secara historis, AMD memiliki rekam jejak outperform moderat, dengan rata-rata beat pendapatan sedikit di atas 2% dalam delapan kuartal terakhir.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.