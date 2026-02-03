- Inflasi Prancis meleset dari ekspektasi: CPI tahunan turun ke 0,3% dibandingkan perkiraan 0,6%, menandakan pendinginan tekanan harga yang tajam di ekonomi terbesar kedua di Zona Euro
- Blackout data AS: Shutdown pemerintah yang masih berlangsung telah menghentikan operasional BLS, sehingga rilis laporan Non-Farm Payrolls yang dijadwalkan Jumat ini resmi ditunda
- Fokus emiten: Pasar menantikan laporan keuangan AMD malam ini, dengan produsen chip tersebut diperkirakan mencatat lonjakan pendapatan 27% menjadi USD 9,67 miliar di tengah ekspektasi tinggi yang didorong oleh AI
- Inflasi Prancis meleset dari ekspektasi: CPI tahunan turun ke 0,3% dibandingkan perkiraan 0,6%, menandakan pendinginan tekanan harga yang tajam di ekonomi terbesar kedua di Zona Euro
- Blackout data AS: Shutdown pemerintah yang masih berlangsung telah menghentikan operasional BLS, sehingga rilis laporan Non-Farm Payrolls yang dijadwalkan Jumat ini resmi ditunda
- Fokus emiten: Pasar menantikan laporan keuangan AMD malam ini, dengan produsen chip tersebut diperkirakan mencatat lonjakan pendapatan 27% menjadi USD 9,67 miliar di tengah ekspektasi tinggi yang didorong oleh AI
Jadwal makroekonomi global untuk sesi Eropa dan Amerika Utara relatif sepi setelah serangkaian rilis penting sebelumnya. Pasar telah mencerna keputusan Reserve Bank of Australia yang menaikkan suku bunga — sebuah langkah yang bertentangan dengan proyeksi beberapa bank investasi yang sebelumnya memperkirakan RBA akan menahan suku bunga lebih lama. Sementara itu, data inflasi dari Prancis kembali mengejutkan ke arah yang lebih rendah. Inflasi tahunan Prancis (CPI) melambat menjadi hanya 0.3% year-on-year, jauh di bawah konsensus 0.6% dan turun signifikan dari level sebelumnya 0.8%. Secara bulanan, harga bahkan tercatat turun tajam sebesar 0.3%.
Fokus utama pelaku pasar pekan ini tetap tertuju pada kelumpuhan operasional di Washington. Shutdown pemerintah AS yang masih berlangsung telah menghentikan operasional sejumlah lembaga federal penting, termasuk Bureau of Labor Statistics (BLS). Akibatnya, laporan Non-Farm Payrolls (NFP) yang sangat dinantikan dan semula dijadwalkan rilis pada Jumat ini secara resmi ditunda.
Dengan absennya data ketenagakerjaan utama AS, agenda hari ini bergeser ke arah komunikasi bank sentral, data inventori swasta, serta pembaruan kondisi pasar tenaga kerja Selandia Baru. Investor juga tetap memantau ketat musim laporan keuangan emiten, dengan AMD dijadwalkan merilis kinerja setelah penutupan pasar New York.
Kalender Ekonomi (Seluruh waktu GMT)
- 13:00 – Pidato Barkin (The Fed)
- 14:40 – Pidato Bowman (The Fed)
- 21:40 – Laporan Mingguan Persediaan Minyak API
- 21:45 – Data Pasar Tenaga Kerja Selandia Baru (Q4):
-
Perubahan Ketenagakerjaan: Est. 0.5% q/q; Sebelumnya 0.5% q/q
-
Indeks Biaya Tenaga Kerja: Est. 0.3% q/q; Sebelumnya 0.0% q/q
-
Tingkat Pengangguran: Est. 5.3%; Sebelumnya 5.3%
-
- 22:00 – PMI Jasa Australia: Est. 56; Sebelumnya 51.1
Kalender Laporan Keuangan Emiten
-
AMD (AMD.US) – Setelah penutupan pasar
-
Merck (MRK.US) – Pra-pembukaan pasar
-
PepsiCo (PEP.US) – Pra-pembukaan pasar
-
Pfizer (PFE.US) – Pra-pembukaan pasar
AMD diperkirakan membukukan pendapatan sebesar USD 9.67 miliar, mencerminkan pertumbuhan 27% secara tahunan. Jika target ini tercapai, kinerja tersebut akan melanjutkan momentum positif dari Q3, di mana pendapatan AMD melampaui konsensus sebesar 5%. Konsensus EPS saat ini berada di level USD 1.32. Secara historis, AMD memiliki rekam jejak outperform moderat, dengan rata-rata beat pendapatan sedikit di atas 2% dalam delapan kuartal terakhir.
Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.
US OPEN: Pasar Tertekan Musim Laba Teknologi Lesu
Amazon Anjlok 10%: Investor Khawatir Biaya Dominasi AI
Daily summary: Merah Mendominasi Pasar Atlantik
Palantir Setelah Earnings: Rekor Baru di Setiap Kuartal