Sesi perdagangan hari ini berfokus pada data makroekonomi penting dari Eropa dan Amerika Serikat, yang berpotensi menjadi penentu arah pasar menjelang keputusan investasi selanjutnya.

Fokus Pasar Eropa

Di kawasan Eropa, perhatian investor tertuju pada data PMI sektor jasa dari Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, Swedia, serta zona euro secara keseluruhan.

Data ini membantu menilai kondisi ekonomi saat ini, dinamika sektor jasa, dan potensi risiko terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pasar juga akan menilai hasil PMI dalam konteks tren global, mengingat sektor jasa sangat sensitif terhadap perubahan permintaan dan sentimen konsumen.

Fokus Pasar AS

Di Amerika Serikat, perhatian utama pasar tertuju pada laporan ketenagakerjaan ADP sektor swasta dan indeks ISM Services.

Kedua data ini akan memberikan wawasan penting terkait kekuatan pasar tenaga kerja dan aktivitas bisnis, terutama di tengah shutdown pemerintah AS yang masih berlangsung dan meningkatkan volatilitas pasar.

Selain itu, musim laporan keuangan (earnings season) di AS masih berlanjut dan turut memengaruhi pergerakan saham di sektor teknologi dan keuangan.

Dampak Potensial terhadap Sentimen Pasar

Investor akan menganalisis hasil data ekonomi hari ini untuk menilai kondisi ekonomi saat ini serta implikasinya terhadap kebijakan moneter dalam beberapa bulan mendatang.

Data yang lebih kuat dari ekspektasi dapat meningkatkan selera risiko dan mendukung aset siklikal.



Data yang lebih lemah berpotensi meningkatkan risk aversion dan mendorong minat terhadap aset aman seperti obligasi pemerintah atau franc Swiss .

Kalender Hari Ini (Waktu CET)

08:00 Jerman – Pesanan Industri (September)

s.a. (m/m): 1.1% (perkiraan 1%; sebelumnya -0.4%)

n.s.a. (y/y): 1.5%

w.d.a. (y/y): -4.3% (sebelumnya 2.1%)

08:45 Prancis – Produksi Industri m/m (September): 0.1% (sebelumnya -0.7%)



09:00 Ceko – CPI Awal (Oktober): m/m 0.3% (sebelumnya -0.6%), y/y 2.3%



09:15 Spanyol – PMI Jasa (Oktober): 54.6 (sebelumnya 54.3)



09:30 Swedia – Keputusan Suku Bunga (November): 1.75% (tidak berubah)



09:45 Italia – PMI Jasa (Oktober): 53 (sebelumnya 52.5)



09:50 Prancis – PMI Jasa Keuangan (Oktober): 47.1 (sebelumnya 48.5)



09:55 Jerman – PMI Jasa Keuangan (Oktober): 54.5 (sebelumnya 51.5)

10:00 Zona Euro – PMI Jasa Keuangan (Oktober): 52.6 (sebelumnya 51.3)



10:00 Italia – Penjualan Ritel s.a. m/m (September): 0.2% (sebelumnya -0.1%)



10:30 Inggris – PMI Jasa Keuangan (Oktober): 51.1 (sebelumnya 50.8)



11:00 Zona Euro – Indeks Harga Produsen (PPI) (September):

m/m: -0.1% (sebelumnya -0.3%)



y/y: -0.2% (sebelumnya -0.6%)

11:00 Jerman – Pidato Presiden Bundesbank Joachim Nagel



13:00 AS – Aplikasi Hipotek (mingguan): +7.1%



14:00 Hongaria – Risalah Rapat NBH (Oktober)



14:15 AS – Laporan ADP (Oktober): +28k (sebelumnya -32k)



15:45 AS – PMI Jasa Keuangan (Oktober): 55.2 (sebelumnya 54.2)



16:00 AS – Laporan ISM Jasa (Oktober):

ISM Services Index: 50.7 (sebelumnya 50)



Business Activity Index: 49.9



Employment Index: 47.2



Prices Paid Index: 69.4

16:00 Polandia – Pernyataan Rapat MPC (November)

16:30 AS – Perubahan Stok Minyak Mingguan:

Minyak Mentah: +1 juta bbl (sebelumnya -6.86 juta bbl)



Bensin: -1.1 juta bbl (sebelumnya -5.94 juta bbl)



Distilat: -2 juta bbl (sebelumnya -3.36 juta bbl)



Kalender Laporan Keuangan (Sebelum Sesi Wall Street)

Novo Nordisk



McDonald’s Corporation



Setelah Sesi Wall Street: