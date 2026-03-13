14.06 · 13 Maret 2026

Kalender Ekonomi: Data PCE AS Jadi Sorotan Pasar

Hari ini diperkirakan akan sangat menarik bagi investor dan analis pasar. Sorotan utama adalah rilis data PCE Januari di Amerika Serikat, yang mengukur pengeluaran konsumsi pribadi masyarakat. Indikator ini merupakan ukuran inflasi yang paling diperhatikan oleh Federal Reserve dan memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan suku bunga.

Selain itu, pasar juga akan memantau berbagai data makroekonomi dari Eropa dan Asia, termasuk GDP, produksi industri, inflasi, serta data ketenagakerjaan. Rangkaian rilis ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap sentimen investor, valuasi mata uang, serta pergerakan pasar saham dan komoditas.

Kalender Ekonomi Hari Ini (CET)

Amerika Serikat

  • Pengeluaran Pribadi (m/m) Januari: 0.3% (perkiraan 0.4%)
  • PCE Core (m/m) Januari: 0.4% (perkiraan 0.4%)
  • PCE (m/m) Januari: 0.3% (perkiraan 0.4%)
  • PCE Core (y/y) Januari: 3.1% (perkiraan 3%)
  • PCE (y/y) Januari: 2.9% (perkiraan 2.9%)
  • GDP Revisi Q4 (annualized): 1.4% (perkiraan 4.4%)
  • Konsumsi Pribadi Revisi Q4: 2.4% (perkiraan 3.5%)
  • GDP Deflator Revisi (q/q): 3.7%
  • PCE Core Revisi (q/q): 2.7% (perkiraan 2.9%)
  • Pendapatan Pribadi (m/m) Januari: 0.4% (perkiraan 0.3%)
  • Pesanan Barang Tahan Lama (awal) Januari: 1.1% (perkiraan -1.4%)
  • Pesanan Barang Modal Non-Pertahanan (awal) Januari: 0.5% (perkiraan 1%)

Amerika Serikat – 15:00

  • Sentimen Konsumen University of Michigan (awal) Maret: 55 (perkiraan 56.6)
  • Ekspektasi Inflasi Jangka Pendek dan Panjang: 3.4% / 3.3%
  • Lowongan Kerja JOLTS Januari: 6.7 juta (perkiraan 6.542 juta)

Amerika Serikat – 18:00

  • Jumlah Rig Minyak (mingguan): 412 (perkiraan 411)
18 Maret 2026, 21.33

Fed mengumumkan suku bunga, skenario apa yang menanti?
18 Maret 2026, 15.38

Kalender Ekonomi: Wall Street naik jelang The Fed
16 Maret 2026, 14.42

Kalender Ekonomi: CPI Kanada dan Produksi Industri AS (16.03.2026)
13 Maret 2026, 22.12

BREAKING: Data JOLTS & Sentimen Konsumen AS Beragam ❓
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.