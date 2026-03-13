Hari ini diperkirakan akan sangat menarik bagi investor dan analis pasar. Sorotan utama adalah rilis data PCE Januari di Amerika Serikat, yang mengukur pengeluaran konsumsi pribadi masyarakat. Indikator ini merupakan ukuran inflasi yang paling diperhatikan oleh Federal Reserve dan memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan suku bunga.

Selain itu, pasar juga akan memantau berbagai data makroekonomi dari Eropa dan Asia, termasuk GDP, produksi industri, inflasi, serta data ketenagakerjaan. Rangkaian rilis ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap sentimen investor, valuasi mata uang, serta pergerakan pasar saham dan komoditas.

Kalender Ekonomi Hari Ini (CET)

Amerika Serikat

Pengeluaran Pribadi (m/m) Januari: 0.3% (perkiraan 0.4%)

PCE Core (m/m) Januari: 0.4% (perkiraan 0.4%)

PCE (m/m) Januari: 0.3% (perkiraan 0.4%)

PCE Core (y/y) Januari: 3.1% (perkiraan 3%)

PCE (y/y) Januari: 2.9% (perkiraan 2.9%)

GDP Revisi Q4 (annualized): 1.4% (perkiraan 4.4%)

Konsumsi Pribadi Revisi Q4: 2.4% (perkiraan 3.5%)

GDP Deflator Revisi (q/q): 3.7%

PCE Core Revisi (q/q): 2.7% (perkiraan 2.9%)

Pendapatan Pribadi (m/m) Januari: 0.4% (perkiraan 0.3%)

Pesanan Barang Tahan Lama (awal) Januari: 1.1% (perkiraan -1.4%)

Pesanan Barang Modal Non-Pertahanan (awal) Januari: 0.5% (perkiraan 1%)

Amerika Serikat – 15:00

Sentimen Konsumen University of Michigan (awal) Maret: 55 (perkiraan 56.6)

Ekspektasi Inflasi Jangka Pendek dan Panjang: 3.4% / 3.3%

Lowongan Kerja JOLTS Januari: 6.7 juta (perkiraan 6.542 juta)

Amerika Serikat – 18:00