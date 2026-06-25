Perdagangan hari Kamis diperkirakan akan didominasi oleh rilis serangkaian data ekonomi penting dari Amerika Serikat yang berpotensi menentukan arah pergerakan dolar AS, obligasi, dan indeks saham. Fokus utama investor adalah laporan inflasi PCE (Personal Consumption Expenditures), indikator inflasi pilihan Federal Reserve, baik untuk angka utama (headline) maupun inflasi inti (core).
Selain itu, pasar juga akan memperoleh data final pertumbuhan ekonomi kuartal pertama, pendapatan dan belanja masyarakat Amerika, serta data mingguan klaim pengangguran awal. Kombinasi berbagai rilis ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi ekonomi AS sekaligus mengukur apakah tekanan inflasi masih bertahan.
Apabila data dirilis lebih kuat dari perkiraan, ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga The Fed berpotensi semakin berkurang. Sebaliknya, data yang lebih lemah dapat memperkuat harapan bahwa bank sentral AS akan mengambil kebijakan moneter yang lebih dovish. Mengingat sebagian besar data utama akan dirilis secara bersamaan pada pukul 13:30 GMT, volatilitas diperkirakan meningkat di berbagai kelas aset.
Kalender Ekonomi
13:30 GMT – Amerika Serikat
- Inflasi PCE Tahunan. Perkiraan: 3,8%. Sebelumnya: 4,1%
- Inflasi PCE Bulanan. Perkiraan: 0,4%. Sebelumnya: 0,5%
- Klaim Pengangguran Awal. Perkiraan: 226 ribu. Sebelumnya: 225 ribu
- PDB Final Tahunan Kuartalan. Perkiraan: 1,8%. Sebelumnya: 1,6%
- Pesanan Barang Tahan Lama. Perkiraan: 8,0%. Sebelumnya: -5,0%
- Core PCE Tahunan. Perkiraan: 3,3%. Sebelumnya: 3,4%
- Core PCE Bulanan. Perkiraan: 0,2%. Sebelumnya: 0,31%
- Belanja Konsumen Bulanan. Perkiraan: 0,5%. Sebelumnya: 0,6%
- GDP Price Deflator (Final). Perkiraan: 3,5%. Sebelumnya: 3,5%
- Pendapatan Pribadi Bulanan. Perkiraan: 0,0%. Sebelumnya: 0,4%
- Konsumsi Riil Pribadi Bulanan. Perkiraan: 0,1%. Sebelumnya: 0,2%
- GDP Deflator (Final). Perkiraan: 3,5%. Sebelumnya: 3,5%
- Core Durable Goods Orders. Perkiraan: 1,1%. Sebelumnya: 0,6%
- Core PCE Price Index (Final). Perkiraan: 4,4%. Sebelumnya: 4,4%
- Continuing Jobless Claims. Perkiraan: 1,810 juta. Sebelumnya: 1,801 juta
- PCE Price Index (Final). Perkiraan: 4,5%. Sebelumnya: 4,5%
- Perubahan Persediaan Gas Alam EIA. Perkiraan: 73 miliar kaki kubik. Sebelumnya: 69 miliar kaki kubik
16:00 GMT – Amerika Serikat
- Indeks Aktivitas Manufaktur Kansas City Fed. Perkiraan: 9. Sebelumnya: 7
- Kansas City Fed Composite Index. Perkiraan: 8. Sebelumnya: 6
Jadwal Pidato Bank Sentral
- 10:00 GMT. Philip Lane (ECB)
- 11:00 GMT. Isabel Schnabel (ECB)
- 13:00 GMT. Piero Cipollone (ECB)
- 19:40 GMT. John Williams (Federal Reserve)
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