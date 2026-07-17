Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah militer AS melakukan serangan udara selama enam malam berturut-turut.

Target serangan diperluas hingga mencakup infrastruktur transportasi dan logistik Iran, termasuk jembatan, jalur kereta api, serta area di sekitar pelabuhan Bandar Abbas.

Washington juga mengonfirmasi langkah untuk menerapkan blokade laut terhadap Iran.