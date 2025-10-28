- Sentimen konsumen yang lemah di Jerman, sedikit lebih baik di Italia
- Data dari US Conference Board dan pasar perumahan menjadi sorotan di Wall Street
- Kontrak berjangka indeks Eropa dan AS sedikit lebih rendah
- Sentimen konsumen yang lemah di Jerman, sedikit lebih baik di Italia
- Data dari US Conference Board dan pasar perumahan menjadi sorotan di Wall Street
- Kontrak berjangka indeks Eropa dan AS sedikit lebih rendah
Kalender ekonomi hari ini terbilang ringan, namun fokus investor beralih ke data ekonomi Amerika Serikat, terutama pasar perumahan dan indeks kepercayaan konsumen Conference Board. Pasar memperkirakan penurunan tipis dalam sentimen konsumen dibandingkan data sebelumnya, tetapi ada risiko penurunan yang lebih tajam di tengah penutupan sebagian pemerintahan AS yang masih berlangsung.
Kalender Ekonomi
07:15 AM GMT – Jerman:
- Indeks Sentimen Konsumen GfK: -24.1 (perkiraan: -22; sebelumnya: -22.5)
08:00 AM GMT – Italia:
- Kepercayaan Konsumen: 97.6 (perkiraan: 97; sebelumnya: 96.8)
- Kepercayaan Bisnis: 88.3 (perkiraan: 87; sebelumnya: 87.3)
12:55 PM GMT – Amerika Serikat:
- Redbook (Penjualan Ritel Mingguan): +5% YoY (sebelumnya)
01:00 PM GMT – Amerika Serikat:
- Indeks Harga Rumah (House Price Index): +2.3% YoY, -0.1% MoM
02:00 PM GMT – Amerika Serikat:
- Conference Board Consumer Confidence: ekspektasi 93.75 (sebelumnya 94.2)
- Richmond Fed Manufacturing Index: sebelumnya -17
08:30 PM GMT – Amerika Serikat:
- Persediaan Minyak Mentah API (mingguan)
Laporan Keuangan Hari Ini
- Sebelum pembukaan pasar (pre-market): PayPal, UPS, UnitedHealth
- Setelah penutupan pasar (after-hours): Visa, Parker-Hannifin
Economic Calendar (04.11.2025): Fokus pada AMD, Pfizer, dan Ferrari
Morning Wrap (04.11.2025): Sentimen Negatif, Dolar Kuat, Emas Turun
Daily Summary: Kripto Tertekan, US100 Pimpin Wall Street
Morning Wrap (03.11.2025): Fokus ke Data PMI & Keputusan RBA