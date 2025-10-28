Baca selengkapnya
16.19 · 28 Oktober 2025

Kalender Ekonomi: Data Perumahan & Kepercayaan Konsumen AS Jadi Fokus

Inti pembahasan
  • Sentimen konsumen yang lemah di Jerman, sedikit lebih baik di Italia
  • Data dari US Conference Board dan pasar perumahan menjadi sorotan di Wall Street
  • Kontrak berjangka indeks Eropa dan AS sedikit lebih rendah

Kalender ekonomi hari ini terbilang ringan, namun fokus investor beralih ke data ekonomi Amerika Serikat, terutama pasar perumahan dan indeks kepercayaan konsumen Conference Board. Pasar memperkirakan penurunan tipis dalam sentimen konsumen dibandingkan data sebelumnya, tetapi ada risiko penurunan yang lebih tajam di tengah penutupan sebagian pemerintahan AS yang masih berlangsung.


Kalender Ekonomi

07:15 AM GMT – Jerman:

  • Indeks Sentimen Konsumen GfK: -24.1 (perkiraan: -22; sebelumnya: -22.5)
     

08:00 AM GMT – Italia:

  • Kepercayaan Konsumen: 97.6 (perkiraan: 97; sebelumnya: 96.8)
     
  • Kepercayaan Bisnis: 88.3 (perkiraan: 87; sebelumnya: 87.3)
     

12:55 PM GMT – Amerika Serikat:

  • Redbook (Penjualan Ritel Mingguan): +5% YoY (sebelumnya)
     

01:00 PM GMT – Amerika Serikat:

  • Indeks Harga Rumah (House Price Index): +2.3% YoY, -0.1% MoM
     

02:00 PM GMT – Amerika Serikat:

  • Conference Board Consumer Confidence: ekspektasi 93.75 (sebelumnya 94.2)
     
  • Richmond Fed Manufacturing Index: sebelumnya -17
     

08:30 PM GMT – Amerika Serikat:

  • Persediaan Minyak Mentah API (mingguan)

Laporan Keuangan Hari Ini

  • Sebelum pembukaan pasar (pre-market): PayPal, UPS, UnitedHealth
  • Setelah penutupan pasar (after-hours): Visa, Parker-Hannifin
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
