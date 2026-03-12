14.24 · 12 Maret 2026

Kalender Ekonomi: Klaim Pengangguran AS Jadi Sorotant (12.03.2025)

Hari ini investor akan memantau dengan cermat data klaim pengangguran Amerika Serikat, yang bersama dengan rilis CPI kemarin dan laporan PCE besok akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi pasar tenaga kerja serta tekanan inflasi.

Klaim pengangguran yang stabil atau menurun dapat meredakan kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja dan berpotensi memengaruhi ekspektasi kebijakan Federal Reserve. Sebaliknya, angka yang lebih tinggi dapat memicu spekulasi mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Kalender Ekonomi (CET)

Amerika Serikat

  • 13:30 — Perdagangan Luar Negeri, Januari:
    • Neraca Perdagangan: -66.6 miliar USD (perkiraan: -70.3 miliar USD)
    • Ekspor: 287.3 miliar USD
    • Impor: 357.6 miliar USD
  • 13:30 — Initial Jobless Claims, minggu: 215 ribu (perkiraan: 213 ribu)
  • 13:30 — Izin Mendirikan Bangunan, Januari: 1.408 juta (perkiraan: 1.455 juta)
  • 13:30 — Housing Starts, Januari: 1.350 juta (perkiraan: 1.404 juta)
  • 15:30 — Perubahan Persediaan Gas Alam Mingguan: -42 miliar (sebelumnya: -132 miliar)
  • 16:00 — Pidato publik anggota Dewan The Fed Michelle Bowman
18 Maret 2026, 21.33

Fed mengumumkan suku bunga, skenario apa yang menanti?
18 Maret 2026, 15.38

Kalender Ekonomi: Wall Street naik jelang The Fed
16 Maret 2026, 14.42

Kalender Ekonomi: CPI Kanada dan Produksi Industri AS (16.03.2026)
13 Maret 2026, 22.12

BREAKING: Data JOLTS & Sentimen Konsumen AS Beragam ❓
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
