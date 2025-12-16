Kalender makroekonomi hari ini terbilang cukup padat. Pada paruh pertama hari ini, pasar akan menerima serangkaian laporan PMI awal untuk bulan Desember dari Eropa. Karena periode liburan, jendela survei dipersingkat, sehingga data dirilis lebih awal dari biasanya.

Selanjutnya, perhatian pasar akan beralih ke seberang Atlantik, tepatnya ke Amerika Serikat. Di sana, pasar akan menerima rilis data NFP untuk bulan November yang sebelumnya tertunda, diikuti oleh rilis data PMI bulan Desember.

Kalender Detail Hari Ini:

07:00 GMT, Inggris – Data Ketenagakerjaan Oktober:

Tingkat Pengangguran: sebelumnya 5,0%



Perubahan Ketenagakerjaan 3B/3B: sebelumnya -22 ribu MoM



Rata-rata Pendapatan di luar Bonus: sebelumnya 4,6%



Indeks Rata-rata Pendapatan + Bonus: sebelumnya 4,8%



08:15 GMT, Prancis – Data PMI Desember:

HCOB PMI Jasa Prancis: sebelumnya 51,4



HCOB PMI Manufaktur Prancis: sebelumnya 47,8



HCOB PMI Komposit Prancis: sebelumnya 50,4



08:30 GMT, Jerman – Data PMI Desember:

HCOB PMI Jasa Jerman: sebelumnya 53,1



HCOB PMI Manufaktur Jerman: sebelumnya 48,2



HCOB PMI Komposit Jerman: sebelumnya 52,4



09:00 GMT, Zona Euro – Data PMI Desember:

HCOB PMI Jasa Zona Euro: sebelumnya 53,6



HCOB PMI Manufaktur Zona Euro: sebelumnya 49,6



HCOB PMI Komposit Zona Euro: sebelumnya 52,8



09:30 GMT, Inggris – Data PMI Desember:

S&P Global PMI Jasa: sebelumnya 51,3



S&P Global PMI Manufaktur: sebelumnya 50,2



S&P Global PMI Komposit: sebelumnya 51,2



10:00 GMT, Zona Euro – Neraca Perdagangan Oktober:

Neraca Perdagangan: sebelumnya 19,4 miliar



13:30 GMT, Amerika Serikat – Data Ketenagakerjaan November:

Nonfarm Payrolls: sebelumnya 119 ribu



Nonfarm Payrolls Sektor Swasta: sebelumnya 97 ribu



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja: sebelumnya 62,4%



Tingkat Pengangguran: perkiraan 4,4%; sebelumnya 4,4%



Rata-rata Upah Per Jam: sebelumnya 0,2% MoM



13:30 GMT, Amerika Serikat – Data Penjualan Ritel Oktober:

Penjualan Ritel: sebelumnya 4,26% YoY



Penjualan Ritel Inti: perkiraan 0,3% MoM; sebelumnya 0,3% MoM



Penjualan Ritel: perkiraan 0,2% MoM; sebelumnya 0,2% MoM



13:30 GMT, Amerika Serikat – Izin Mendirikan Bangunan September:

Perkiraan 1,340 juta; sebelumnya 1,330 juta



13:30 GMT, Amerika Serikat – Perumahan Baru (Housing Starts):

Perkiraan 1,320 juta; sebelumnya 1,307 juta



14:45 GMT, Amerika Serikat – Data PMI Desember: