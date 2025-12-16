Baca selengkapnya
13.55 · 16 Desember 2025

Kalender Ekonomi: Data Tenaga Kerja AS dan Laporan PMI Awal 🔎

Kalender makroekonomi hari ini terbilang cukup padat. Pada paruh pertama hari ini, pasar akan menerima serangkaian laporan PMI awal untuk bulan Desember dari Eropa. Karena periode liburan, jendela survei dipersingkat, sehingga data dirilis lebih awal dari biasanya.

Selanjutnya, perhatian pasar akan beralih ke seberang Atlantik, tepatnya ke Amerika Serikat. Di sana, pasar akan menerima rilis data NFP untuk bulan November yang sebelumnya tertunda, diikuti oleh rilis data PMI bulan Desember.

Kalender Detail Hari Ini:

07:00 GMT, Inggris – Data Ketenagakerjaan Oktober:

  • Tingkat Pengangguran: sebelumnya 5,0%
     
  • Perubahan Ketenagakerjaan 3B/3B: sebelumnya -22 ribu MoM
     
  • Rata-rata Pendapatan di luar Bonus: sebelumnya 4,6%
     
  • Indeks Rata-rata Pendapatan + Bonus: sebelumnya 4,8%
     

08:15 GMT, Prancis – Data PMI Desember:

  • HCOB PMI Jasa Prancis: sebelumnya 51,4
     
  • HCOB PMI Manufaktur Prancis: sebelumnya 47,8
     
  • HCOB PMI Komposit Prancis: sebelumnya 50,4
     

08:30 GMT, Jerman – Data PMI Desember:

  • HCOB PMI Jasa Jerman: sebelumnya 53,1
     
  • HCOB PMI Manufaktur Jerman: sebelumnya 48,2
     
  • HCOB PMI Komposit Jerman: sebelumnya 52,4
     

09:00 GMT, Zona Euro – Data PMI Desember:

  • HCOB PMI Jasa Zona Euro: sebelumnya 53,6
     
  • HCOB PMI Manufaktur Zona Euro: sebelumnya 49,6
     
  • HCOB PMI Komposit Zona Euro: sebelumnya 52,8
     

09:30 GMT, Inggris – Data PMI Desember:

  • S&P Global PMI Jasa: sebelumnya 51,3
     
  • S&P Global PMI Manufaktur: sebelumnya 50,2
     
  • S&P Global PMI Komposit: sebelumnya 51,2
     

10:00 GMT, Zona Euro – Neraca Perdagangan Oktober:

  • Neraca Perdagangan: sebelumnya 19,4 miliar
     

13:30 GMT, Amerika Serikat – Data Ketenagakerjaan November:

  • Nonfarm Payrolls: sebelumnya 119 ribu
     
  • Nonfarm Payrolls Sektor Swasta: sebelumnya 97 ribu
     
  • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja: sebelumnya 62,4%
     
  • Tingkat Pengangguran: perkiraan 4,4%; sebelumnya 4,4%
     
  • Rata-rata Upah Per Jam: sebelumnya 0,2% MoM
     

13:30 GMT, Amerika Serikat – Data Penjualan Ritel Oktober:

  • Penjualan Ritel: sebelumnya 4,26% YoY
     
  • Penjualan Ritel Inti: perkiraan 0,3% MoM; sebelumnya 0,3% MoM
     
  • Penjualan Ritel: perkiraan 0,2% MoM; sebelumnya 0,2% MoM
     

13:30 GMT, Amerika Serikat – Izin Mendirikan Bangunan September:

  • Perkiraan 1,340 juta; sebelumnya 1,330 juta
     

13:30 GMT, Amerika Serikat – Perumahan Baru (Housing Starts):

  • Perkiraan 1,320 juta; sebelumnya 1,307 juta
     

14:45 GMT, Amerika Serikat – Data PMI Desember:

  • S&P Global PMI Jasa: sebelumnya 54,1
     
  • S&P Global PMI Manufaktur: sebelumnya 52,2
     
  • S&P Global PMI Komposit: sebelumnya 54,2
18 Desember 2025, 13.49

Morning wrap (18.12.2025)
18 Desember 2025, 01.55

Daily summary: Semikonduktor Pimpin Aksi Jual, Platinum dan Perak Cetak Rekor 🚀
16 Desember 2025, 13.38

Morning wrap (16.12.2025)
15 Desember 2025, 20.32

BREAKING: Indeks NY Empire Jauh Lebih Rendah dari Ekspektasi! 📉

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.