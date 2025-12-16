Kalender makroekonomi hari ini terbilang cukup padat. Pada paruh pertama hari ini, pasar akan menerima serangkaian laporan PMI awal untuk bulan Desember dari Eropa. Karena periode liburan, jendela survei dipersingkat, sehingga data dirilis lebih awal dari biasanya.
Selanjutnya, perhatian pasar akan beralih ke seberang Atlantik, tepatnya ke Amerika Serikat. Di sana, pasar akan menerima rilis data NFP untuk bulan November yang sebelumnya tertunda, diikuti oleh rilis data PMI bulan Desember.
Kalender Detail Hari Ini:
07:00 GMT, Inggris – Data Ketenagakerjaan Oktober:
- Tingkat Pengangguran: sebelumnya 5,0%
- Perubahan Ketenagakerjaan 3B/3B: sebelumnya -22 ribu MoM
- Rata-rata Pendapatan di luar Bonus: sebelumnya 4,6%
- Indeks Rata-rata Pendapatan + Bonus: sebelumnya 4,8%
08:15 GMT, Prancis – Data PMI Desember:
- HCOB PMI Jasa Prancis: sebelumnya 51,4
- HCOB PMI Manufaktur Prancis: sebelumnya 47,8
- HCOB PMI Komposit Prancis: sebelumnya 50,4
08:30 GMT, Jerman – Data PMI Desember:
- HCOB PMI Jasa Jerman: sebelumnya 53,1
- HCOB PMI Manufaktur Jerman: sebelumnya 48,2
- HCOB PMI Komposit Jerman: sebelumnya 52,4
09:00 GMT, Zona Euro – Data PMI Desember:
- HCOB PMI Jasa Zona Euro: sebelumnya 53,6
- HCOB PMI Manufaktur Zona Euro: sebelumnya 49,6
- HCOB PMI Komposit Zona Euro: sebelumnya 52,8
09:30 GMT, Inggris – Data PMI Desember:
- S&P Global PMI Jasa: sebelumnya 51,3
- S&P Global PMI Manufaktur: sebelumnya 50,2
- S&P Global PMI Komposit: sebelumnya 51,2
10:00 GMT, Zona Euro – Neraca Perdagangan Oktober:
- Neraca Perdagangan: sebelumnya 19,4 miliar
13:30 GMT, Amerika Serikat – Data Ketenagakerjaan November:
- Nonfarm Payrolls: sebelumnya 119 ribu
- Nonfarm Payrolls Sektor Swasta: sebelumnya 97 ribu
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja: sebelumnya 62,4%
- Tingkat Pengangguran: perkiraan 4,4%; sebelumnya 4,4%
- Rata-rata Upah Per Jam: sebelumnya 0,2% MoM
13:30 GMT, Amerika Serikat – Data Penjualan Ritel Oktober:
- Penjualan Ritel: sebelumnya 4,26% YoY
- Penjualan Ritel Inti: perkiraan 0,3% MoM; sebelumnya 0,3% MoM
- Penjualan Ritel: perkiraan 0,2% MoM; sebelumnya 0,2% MoM
13:30 GMT, Amerika Serikat – Izin Mendirikan Bangunan September:
- Perkiraan 1,340 juta; sebelumnya 1,330 juta
13:30 GMT, Amerika Serikat – Perumahan Baru (Housing Starts):
- Perkiraan 1,320 juta; sebelumnya 1,307 juta
14:45 GMT, Amerika Serikat – Data PMI Desember:
- S&P Global PMI Jasa: sebelumnya 54,1
- S&P Global PMI Manufaktur: sebelumnya 52,2
- S&P Global PMI Komposit: sebelumnya 54,2
