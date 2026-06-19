Sesi perdagangan hari ini diperkirakan berlangsung dengan likuiditas yang lebih rendah karena pasar saham Amerika Serikat tutup untuk memperingati hari libur nasional Juneteenth. Pasar global saat ini dibayangi sentimen negatif setelah investor mencerna perkembangan terbaru terkait hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran, serta berlanjutnya serangan Israel di Lebanon.

Dengan volume perdagangan yang lebih tipis, volatilitas secara umum diperkirakan tetap terbatas. Namun kondisi likuiditas rendah juga berpotensi memicu pergerakan harga yang lebih tajam dari biasanya. Fokus investor kemungkinan akan beralih ke pasar valuta asing, di mana dolar AS terus menguat, menekan logam mulia, sementara yen Jepang kembali menjadi sorotan karena meningkatnya spekulasi intervensi pemerintah.

Rilis Penting dari Sesi Asia

Jepang: Inflasi Jepang pada Mei tercatat sebesar 1,5% YoY, sedikit lebih tinggi dibanding pembacaan sebelumnya sebesar 1,4%. Sementara itu, inflasi inti (core CPI) bertahan di level 1,4% YoY untuk bulan kedua berturut-turut, sesuai ekspektasi pasar. Risalah rapat Bank of Japan pada April tidak memberikan sinyal kebijakan baru yang signifikan.

Selandia Baru: Neraca perdagangan Selandia Baru pada Mei berada di bawah perkiraan analis. Surplus perdagangan tercatat sebesar:

NZD 800 juta

Konsensus: NZD 875 juta

Sebelumnya: NZD 1,598 miliar

China, Amerika Serikat, dan Swedia: Likuiditas pasar selama sesi Asia dan awal perdagangan Eropa relatif rendah karena beberapa negara sedang menjalani hari libur:

China merayakan Festival Perahu Naga.

Swedia memperingati Midsummer's Eve.

Amerika Serikat menutup Wall Street untuk Juneteenth.

Kalender Makroekonomi (CET)

Inggris

08:00 – Penjualan Ritel (YoY) . Aktual: 3,2% . Konsensus: 1,9% . Sebelumnya: 0,1%

. . . 08:00 – Penjualan Ritel (MoM) . Aktual: 1,2% . Konsensus: 0,5% . Sebelumnya: -1,0%

Jerman

08:00 – PPI (YoY) . Aktual: 2,2% . Konsensus: 2,5% . Sebelumnya: 1,7%

. . . 08:00 – PPI (MoM) Aktual: 0,3% . Konsensus: 0,7% . Sebelumnya: 1,2%

Zona Euro

09:10 – Pidato Philip Lane (ECB)

12:30 – Pidato Frank Elderson (ECB)

Kanada